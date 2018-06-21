制定落实“三项机制” 激励干部实现追赶超越

主题为“陕西省制定落实‘三项机制’激励干部敢担当有作为”的全面深化改革系列新闻发布会在西安召开。

西部网讯（记者 赵昊）今天（6月21日）上午，由中共陕西省委对外宣传办公室举办“全面深化改革”主题系列新闻发布会第五场，省委组织部新闻发言人、副部长张闻华介绍了制定落实“三项机制”的相关内容。陕西省考核办副主任任春林出席发布会并回答记者提问，发布会由中共陕西省委对外宣传办公室副主任贾永安主持。

建立动力生成机制 树立优胜劣汰导向

鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”是陕西省委贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进全面从严治党、落实“三个区分开来”、营造风清气正良好政治生态的创新举措，是一个紧密联系、相辅相成的制度体系。

其中，鼓励激励催生动力，核心是要解决干部干事创业内在动力不足的问题，形成让能干事、会干事、干成事的干部精神上受鼓舞、物质上得奖励、政治上有提升的鲜明导向。

容错纠错提供保障，核心是要解决干部干事创业顾虑和负担过重的问题，形成为创新者容错、为担当者容错、为实干者容错的鲜明导向。

能上能下标明底线，核心是要解决干部干事创业外部压力不足的问题，形成让平庸者下、让失职者下、让不适者下的鲜明导向。

省委组织部副部长张闻华在发布会上说，“陕西省委出台‘三项机制’根本目的，就是为了建立一种全新的动力生成机制，树起能者上、庸者让、干者容、劣者汰的鲜明导向，激励和鞭策干部积极投身党的事业。”

张闻华表示，“三项机制”的出台，为落实习近平总书记对陕西提出的追赶超越定位、“五个扎实”要求提供了动力引擎、贯彻落实习近平总书记“三个区分开来”要求和中央进一步激励广大干部新时代新担当新作为《意见》提供了实践方案、为贯彻落实省第十三次党代会和省委十三届二次全会精神提供了制度保障。

党的十九大以来，全省各级在实践中不断探索完善，目前已成为新时代调动和保护干部队伍积极性主动性创造性，激励广大干部奋力追赶超越的重要制度保障。

“三项机制”成效显著已激励干部9353名

“三项机制”出台两年来，取得了七个方面的成效。在全省建立了覆盖各级各领域的制度体系，目前，省、市、县（市、区）、省直部门、省属国有企业、省属高等院校的制度体系均已建成。

明确了抓落实的职责任务，进一步夯实了各级党委（党组）抓落实的主体责任、主要领导的第一责任和组织部门的直接责任。同时，理清了抓落实的逻辑关系，将追赶超越、“三项机制”、考核工作作为一个闭环，系统谋划部署，环环相扣推进。

找准了抓落实的方法路径，印发以“三准三实”为核心的《督导评价参考指标》，通过抓好目标制定、考核管理、兑现运用三个环节六个点推进制度落地生根。

“三项机制”出台还推动了重点工作任务完成，制定实施了奖得眼红、罚得心疼的硬措施，在脱贫攻坚、生态环保等重点工作任务中充分发挥了杠杆作用，并激励了干部担当作为，较好地解决了一些干部为官不为、为官慢为、为官乱为的突出问题，有效激发了各级干部干事创业的活力和动力，为落实“五新”战略任务、实现追赶超越目标提供了有力保障。

据悉，截止今年5月，全省共鼓励激励干部9353名，容错纠错1150名，能上能下1784名。

“作为贯彻落实党的十九大和省第十三次党代会、省委十三届二次全会各项决策部署的总抓手、总保障，‘三项机制’也必须紧密对接中央的新精神新要求新部署，进一步改进完善，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，激励广大干部担当作为、干事创业”省委组织部副部长张闻华表示，下一步，省委组织部将进一步提高政治站位，明确工作方向，完善制度办法，坚持标准要求明确方法路径，并选取先进典型树立标杆，更好地完善和推进陕西省“三项机制”建设。

编辑： 王瑜