"让我们做朋友（陕西）"项目启动 首次在中国农村实施

6月21日，“让我们做朋友（陕西）”干预项目在西安交通大学正式启动。

西部网讯（记者 彭芬）今天（6月21日），“让我们做朋友（陕西）”干预项目在西安交通大学正式启动。该项目由中国教育部长江学者基金、日慈基金会、圣路易斯华盛顿大学共同资助，研究及干预团队由西安交通大学师生组成，项目的首席研究员由西安交大长江讲座教授郭申阳担任。

该项目是美国儿童干预项目“做出选择”的中国版，从2005年起由中国和美国学者组成的研究团队对项目进行了本土化的探索和调整，并在2011由中国教育部资助，在天津对“让我们做朋友”项目进行了小规模测试。研究表明该项目具有增强中国儿童信息处理技能的潜在功能，能够促进儿童更好地成长与发展。

本次西安交通大学承担的“让我们做朋友（陕西）”干预研究项目，是对“让我们做朋友”干预项目在中国的进一步测试，也是首次在中国农村地区大规模实施的，以社会信息加工理论为基础的干预项目。

与天津不同，此次干预选取陕西省泾阳县作为测试点，主要服务人群是农村儿童（包含留守儿童）。此项目的成功实施和推广，将使更多的中国农村儿童收益。在困境儿童的保护和支持方面，增加了成功的案例和可推广的经验，有着良好而深远的社会效应。

编辑： 韩睿