"让我们做朋友（陕西）"项目启动 首次在中国农村实施

6月21日，“让我们做朋友（陕西）”干预项目在西安交通大学正式启动。
西部网讯（记者 彭芬）今天（6月21日），“让我们做朋友（陕西）”干预项目在西安交通大学正式启动。该项目由中国教育部长江学者基金、日慈基金会、圣路易斯华盛顿大学共同资助，研究及干预团队由西安交通大学师生组成，项目的首席研究员由西安交大长江讲座教授郭申阳担任。
该项目是美国儿童干预项目“做出选择”的中国版，从2005年起由中国和美国学者组成的研究团队对项目进行了本土化的探索和调整，并在2011由中国教育部资助，在天津对“让我们做朋友”项目进行了小规模测试。研究表明该项目具有增强中国儿童信息处理技能的潜在功能，能够促进儿童更好地成长与发展。
本次西安交通大学承担的“让我们做朋友（陕西）”干预研究项目，是对“让我们做朋友”干预项目在中国的进一步测试，也是首次在中国农村地区大规模实施的，以社会信息加工理论为基础的干预项目。
与天津不同，此次干预选取陕西省泾阳县作为测试点，主要服务人群是农村儿童（包含留守儿童）。此项目的成功实施和推广，将使更多的中国农村儿童收益。在困境儿童的保护和支持方面，增加了成功的案例和可推广的经验，有着良好而深远的社会效应。
编辑： 韩睿
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19
娱乐姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。06-19
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15