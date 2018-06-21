5月陕西河流水质有所好转 安康水环境质量最好

5月城市水环境质量现状排名

西部网讯（记者 鄢山宇） 记者今日（6月21日）从陕西省环保厅了解到，5月份陕西全省河流水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转。全省13个市（区）城市水环境质量现状排名，安康位列第一，榆林、渭南、延安位列倒数后三位。

水源水质达标率100% 渭河水质有所好转

5月份，全省河流水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转。4个湖库中，石门水库、瀛湖水质优，王瑶水库水质良好，红碱淖重度污染。与上年同期相比，石门水库水质好。28个市级集中式饮用水水源全部达标，水源达标率100%。

省级河长制河流中，渭河干流、泾河干流水质良好、黄河干流陕西段水质优，与上年同期相比，水质有所好转。西安市昆明湖水质良好、汉江干流、丹江干流水质优，延河重度污染，同比水质无明显变化。北洛河轻度污染，同比延安田庄镇南城村、渭南张家船断面水质均有所好转，渭南王谦村无明显变化。

对照《陕西省水污染防治2018年度工作方案》要求（以下简称《方案》），5月份达到考核目标的有42个断面；超过考核目标的有7个断面，分别是：榆林市窟野河的温家川、无定河的辛店，延安市清涧河的王家河、仕望河的昝家山、延河的阎家滩，咸阳市泾河的泾河桥和渭南市沋河的张家庄。

安康水环境质量最好 延安位列最后

5月份，全省13个市（区）城市水环境质量现状排名，安康位列第一，榆林、渭南、延安位列倒数后三位。

省环境监测中心站专家分析，5月份全省水质持续好转，主要有两方面的原因，一是今年5月份降雨量略有增加，自然补水水量相比1季度有所增加，对污染物有一定稀释作用；二是各级政府狠抓水污染防治，采取了包括逐一编制并实施限期达标方案、加大约谈通报及问责力度、强化“水十条”实施保障、开展水污染防治系列专项行动等措施，推动了全省水质从3月份以来的不断好转。

编辑： 王瑜