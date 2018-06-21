6月21日上午，大型文化交流活动“和而不同书画汇”2018西安展在西安大兴善寺开幕。

西部网讯（记者 鄢山宇）6月21日上午，大型文化交流活动“和而不同书画汇”2018西安展在西安大兴善寺开幕，来自中国、日本、蒙古国的艺术家与西安书画爱好者一道欣赏了来自中国、日本、朝鲜、韩国、蒙古国等多国艺术家所创作的书法、绘画、篆刻艺术作品，享受了一场世界级的文化盛宴。据了解，此次展览为期6天。

“和而不同书画汇”由中央广播电视总台国广台和国家广播电影电视总局美术家协会共同主办，自2013年创立以来已经分别在中国的北京、湖北省黄冈，日本的东京、大阪、京都，蒙古国首都乌兰巴托等地举办了巡展及多国艺术家交流活动，不但让当地的观众欣赏到来自中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古国的精彩作品，为各国的艺术家提供面对面的交流平台，促进各国间艺术文化的交流。

今年的“和而不同书画汇”2018系列巡展由四项展事组成，第一站日本展于今年４月在东京都立美术馆成功举办，第二站是此次西安展，8月和11月计划分别在北京和韩国首尔举行同名展。本次西安展以佛教文化的传承和“一带一路”倡议为主题，展出作品由中国、韩国、朝鲜、日本和蒙古国等多国艺术家创作。

“各国只有学习其他国家的长处，才能发展自己的文化，使之不断成熟。”日本著名书画家小林芙蓉女士带来了多幅不曾展出的作品，她说，国度虽然不同，但艺术的力量可以超越国界，超越民族，并把所有人的心连在一起，这就是艺术的魅力所在。

“中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古国，文化异土同源，并深受儒家思想的影响。国际台一直致力于关注并探寻东北亚文化的共性与多样性，着力为处在儒家文化圈的国家开展文化交流与合作搭建一个具有包容性的平台。为了实现这个梦想，国际台东北亚中亚地区广播中心策划了这个主题文化活动。”该项目负责人张晖认为，在西安大兴善寺举办展览也具有特殊的意义，西安是古丝绸之路的起点，曾经的“长安”，也曾是世界经济、文化的中心。大兴善寺和青龙寺是唐朝密宗的祖庭，而唐密文化至今仍在日本和韩国等国家有极大的影响力。

20日下午，主办方还举办了中外艺术家书画笔会活动，艺术家们在现场泼墨挥毫。小林芙蓉女士创作了书法作品《念》并表示希望大家在日常生活中多多感受“念”，感受值得坚持信念的东西，并采取与之相适应的行动，就一定能取得成功。