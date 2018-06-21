西安南二环由东向西经雁塔立交往南不再绕大圈

雁塔立交东西方向也取消了单行限制。

西部网讯（记者 刘望）继去年12月份雁塔路立交南口全天24小时禁左通行措施改为限时禁左通行后，近日，雁塔立交东西方向也取消了单行限制，今后，东西方向的小型机动车可就近从辅道掉头，省时省路，同时又增添了安全性。

以前，从南二环东段经雁塔立交想要左转前往大雁塔时，需要从南二环由东向西行驶至文艺路再经建设西路右拐至雁塔北路一直往南才行，这意味着驾驶员需要绕一个大圈才能实现由东向南的左转，而今后，不需要了。

近日，西安交警对雁塔立交进行了改造，由东向西下穿立交的车辆可以沿辅道行驶，行驶出立交的第一个出口即可掉头，直接从南二环右转掉头进入雁塔北路向南行驶即可到达大雁塔。由西向东方向也可按照标线向北行驶。

为了让驾驶员早日了解该路段的变化，西安交警还在雁塔立交上树立了3面标识标牌，地面加压了“大雁塔”文字标识，同时设置了多面地标方便出行。据了解，2017年12月，西安交警就已经对雁塔路立交南口进行了改造，机动车每天9时到17时，以及19时到次日7时可以左转。

西安交警提醒，雁塔立交限高2.3米，因此改造后的路段只能容纳小型机动车掉头，同时提醒在此处掉头的机动车注意右后方驶来的非机动车辆，在最右侧辅道直行的车辆注意掉头驶来的机动车，确保安全。

新闻回顾： 西安雁塔路立交全天禁左"解放" 后期将调整多处标识

编辑： 刘望