西安南二环由东向西经雁塔立交往南不再绕大圈

雁塔立交东西方向也取消了单行限制。
西部网讯（记者 刘望）继去年12月份雁塔路立交南口全天24小时禁左通行措施改为限时禁左通行后，近日，雁塔立交东西方向也取消了单行限制，今后，东西方向的小型机动车可就近从辅道掉头，省时省路，同时又增添了安全性。
以前，从南二环东段经雁塔立交想要左转前往大雁塔时，需要从南二环由东向西行驶至文艺路再经建设西路右拐至雁塔北路一直往南才行，这意味着驾驶员需要绕一个大圈才能实现由东向南的左转，而今后，不需要了。
近日，西安交警对雁塔立交进行了改造，由东向西下穿立交的车辆可以沿辅道行驶，行驶出立交的第一个出口即可掉头，直接从南二环右转掉头进入雁塔北路向南行驶即可到达大雁塔。由西向东方向也可按照标线向北行驶。
为了让驾驶员早日了解该路段的变化，西安交警还在雁塔立交上树立了3面标识标牌，地面加压了“大雁塔”文字标识，同时设置了多面地标方便出行。据了解，2017年12月，西安交警就已经对雁塔路立交南口进行了改造，机动车每天9时到17时，以及19时到次日7时可以左转。
西安交警提醒，雁塔立交限高2.3米，因此改造后的路段只能容纳小型机动车掉头，同时提醒在此处掉头的机动车注意右后方驶来的非机动车辆，在最右侧辅道直行的车辆注意掉头驶来的机动车，确保安全。
新闻回顾：西安雁塔路立交全天禁左"解放" 后期将调整多处标识
编辑： 刘望
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19
娱乐姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。06-19
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15