长安公安新添两个大队 专职打击旅游环境食药品犯罪

长安公安成立两个新大队 专职打击旅游环境食品药品犯罪

分局党委书记、局长李会贤为两个新组建单位授牌。

西部网讯（记者 赵昊）6月21日，经过前期紧张准备，西安市公安局长安分局旅游警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队正式成立。这意味着在今后的工作中，两个新建单位将有效提升对涉旅犯罪、环境保护以及食品药品领域违法犯罪行为的预防、打击和处理能力，对进一步加强和适应新形势下的公安工作、推动公安改革，以及保障社会公共安全、促进全区治安大局稳定具有重要意义。

会上，长安分局副局长华忠进宣读了《中共西安市公安局长安分局委员会关于设立旅游警察大队的通知》《中共西安市公安局长安分局委员会关于将处置突发事件大队更名为环境与食品药品犯罪侦查大队的通知》。旅游警察大队负责人王涛和环境与食品药品犯罪侦查大队大队长王松分别做了表态发言，分局党委书记、局长李会贤为两个新组建单位授牌。

据悉，新成立的西安市公安局长安分局旅游警察大队未来将负责指导办理全区涉及旅游活动参与者人身财产安全的违法犯罪案件，配合涉旅监管部门开展联合执法活动。并组织、协调、指导各派出所涉旅治安案件和旅游治安灾害事故的调查处理，负责涉旅日常治安管理工作。

西安市公安局长安分局环境与食品药品犯罪侦查大队工作未来将负责制定全区公安食品药品和环境犯罪侦查工作全年工作计划和实施方法；负责全区食品药品和环境犯罪动态调研、数据统计、信息研判及制定对策工作。此外还将负责组织开展全区食品药品和环境保护的法律、法规及相关知识的宣传教育工作，做好分局环食药侦民警的教育培训工作。并将针对环境类、食品类、犯罪线索进行核查及案件协查工作、区域性作战协调。对组织、指导、协调全区环境类、食品类公安刑事案件疑难、重大、复杂案件的侦办工作，侦办上级领导交办以及社会反响强烈的环境与食品药品犯罪大要案件，并负责指导各派出所公安环境类、食药类刑事案件的侦办、协调工作。同时，同长安区相关行政执法部门建立刑事执法与行政执法的相互衔接的环境保护和食品药品安全联动执法机制。

据了解，本次新机构设置是公安改革深化、优化、专业化的体现，是维护辖区社会经济发展和人民生活品质的现实需求，新部门将紧紧依靠区委政府和主管职能部门指导帮助，合理利用分局“325”工作机制优势，严格按照相关法律做好本职工作、发挥应有作用，为百万长安群众营造更好的生活环境。

编辑： 韩睿