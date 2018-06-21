西安一快捷酒店卫生条件差 被罚款2000元停业整顿

网友发帖称西安一快捷酒店卫生条件差，天花板布满蜘蛛网。

网友发帖称西安一快捷酒店卫生条件差。

新城区卫生计生综合监督所责令酒店整改。

西部网讯 新城区乐舒快捷酒店卫生条件差、武功县苏宁易购泄露顾客资料、长安区嘉华新苑8年办不下房产证……6月19日、20日, 新城区卫生和计划生育局、武功县市场和质量监督管理局、西安市国土资源局长安分局等19个党政相关单位回复了22条西部网网友留言。

新城区乐舒快捷酒店卫生条件差

罚款2000元停业整顿

2018年6月15日，网友“球球”反映，6月14日下午两点五十分，本人在西五路乐舒快捷酒店花费58元订了一个三小时的钟点房。到宾馆看到房间后，发现房内卫生情况惨不忍睹，让工作人员打扫卫生被拒绝。希望相关部门对有损西安形象的酒店开展专项整治。

新城区卫生和计划生育局回复：监督人员现场查验了该酒店证照、人员健康证，并对酒店客房、消毒间、布草间卫生状况进行了查看。

经检查，该场所营业执照登记名称为西安市新城区伟佳宾馆，该场所未取得公共场所卫生许可证擅自营业。客房内及布草间卫生条件差，床单被罩有污渍，未设置消毒间。

针对发现的问题，监督人员现场制作了卫生监督笔录和意见书，责令该酒店立即停业整改并立案调查,要求其整改到位并取得公共场所卫生许可证后方可营业。

6月20日，区卫生计生综合监督所以伟佳宾馆未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业，做出罚款人民币2000元的行政处罚，当事人自觉履行处罚并主动进行停业整顿。

武功县苏宁易购泄露顾客资料

责令公开书面道歉

2018年5月24日，网友“qqaa”反映称，2018年5月23日，武功县广大群众接到自称是苏宁易购客服人员电话，邀请苏宁易购老客户参加活动，活动地点在武功县苏宁易购二楼。市民到达现场后发现，本次活动目的是卖净水器、空气净化器，用户信息被泄漏，希望苏宁易购给广大群众一个交代。

武功县市场和质量监督管理局回复：经查，武功县苏宁易购在5月23日至5月25日美的净水器闭店内购活动前，未征得消费者同意，随机抽取了一部分会员顾客信息，通过致电并发送短信的方式邀请随机所抽中的会员顾客参加5月23至5月25日的美的净水活动。由于此次活动内容的不恰当之处导致部分参与活动的会员顾客意见较大。

对于武功县苏宁易购在活动期间的不规范行为。我局责令其在以后的经营活动中严格遵守法律法规的相关规定，按照程序规范操作。并要求苏宁易购向参与本次活动的会员做出公开书面道歉。

长安区嘉华新苑8年办不下房产证

公安部门已立案侦查

2018年6月6日，网友“维权无路”反映，长安区嘉华新苑2010年购买时五证齐全，到现在8年办不下房产证，到现在却说土地证有问题。集体土地上建的房子，却有规划证、建设证、商品房预售许可证，希望相关部门能够关注，帮帮维权无路的业主们。

西安市国土资源局长安分局回复：2005年12月30日,西安鑫茂源实业有限公司通过集体建设用地流转的方式,挂牌取得位于环城西路与嘉华街丁字路口11.356亩集体建设用地使用权,办理了《集体土地使用证》,土地用途为商贸,使用权类型为转让,使用年限40年。

后该公司在上述集体土地上违法建设“嘉华新苑”住宅小区,国土部门依法对其进行了行政处罚。目前,该宗地已经省、市人民政府批准,依法征收为国有。

该宗地现已建成“嘉华新苑”住宅小区并已出售,在办理《房屋所有权证》时,房管局发现该公司伪造《国有土地使用证》,向公安机关报案,公安长安分局已立案侦查。

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6月19日有回复：雁塔区等单位答复9条网友留言

6月20日有回复：陕西省交通厅等答复13条网友留言

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编辑： 辛超