夏至已“至” 这些事情你得知道！

今天（6月21日）18:07分就是夏至了，太阳直射点开始向南移，北半球白昼时数逐日减少，一年中最热的时候就要开始了。
“夏至入头九，扇子不离手；三九二十七，冰水甜如蜜；四九三十六，汗湿衣服透”这都说明天气的酷热。这个时候天干物燥，人心火旺盛，关于怎么平心静气，降心火，你该知道些什么呢？
夏至养阳重在养心 多喝牛奶莫发火
俗语说“春夏养阳”，而心乃“阳中之阳”，故夏至时节养阳重在“养心”，应努力保持心平气和，心胸宽阔，精神饱满，乐观向上，切忌动怒发火。
除此之外，养心还可以多喝牛奶，多吃豆制品、鸡肉、瘦肉等，既能补充营养，又可达到强心的作用。
“冬至饺子夏至面”，夏至吃面是很多地区的重要习俗。北方的夏至面主要是打卤面、炸酱面、白切面条儿、炒面等；南方则是阳春面、油渣面、浇头面、两面黄等。
民间有“吃过夏至面，一天短一线”的说法，之所以吃面，既是为了取个好彩头，也是提醒大家注意防暑降温。
此外，古代中医认为，面粉性味甘凉，可养心益肾、健脾厚肠、除热止渴。而夏季天气炎热，人们心火过旺、心旺肾衰，吃性味甘凉的面食，正好可以充分发挥面粉宁心护肾、滋阴除热的作用。
可以尝试静坐，排除心中杂念，或听一曲舒缓音乐，皆可减慢呼吸，使心脏得到休息。午休片刻不仅可以恢复体力消除疲劳，也有助于宁心安神。
调息静心 常如冰雪在心
要注重自我的精神调节，做到“心静自然凉”，保持心平气和，不暴怒，不过度劳累。
《养生论》里说：“更宜调息静心，常如冰雪在心，炎热亦于吾心少减，不可以热为热，更生热矣。”讲的就是这个道理。
按压劳宫穴 以泻心火
劳宫配涌泉：劳宫穴在手心位置，属手厥阴心包经，重刺激以泻心火。涌泉穴位于足心，属足少阴肾经，擦热可滋阴降火。两穴相配，使心肾相交。
夏至到，酷暑难耐，大家难免心火旺盛，心烦气躁，但是为了健康还是要注重养生，平心静气呦~（东方网、大庆网、浙江新闻客户端、华商报电子版、扬州网等综合）
编辑： 韩睿
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