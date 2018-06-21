新时代·新平台·新机遇“一带一路”网络主题活动福建站今日启动。
西部网讯 今天（6月21日）上午，“新时代·新平台·新机遇”——“一带一路”大型网络主题活动福建站在福建福州正式启动。
启动仪式上，中央网信办网络新闻信息传播局副局长赵彦龙介绍，此次活动从5月开始，赴陕西、福建、广东、重庆、新疆五站，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过组织中央和地方网络媒体人员进行实地探访和亲身感受，展现“一带一路”倡议给各地带来的福祉，助力更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，讲好“一带一路”故事，传播好“一带一路”声音，促进互联互通，助推“一带一路”建设。
赵彦龙说：“把主题活动的第二站放在福建，意义重大。因为福建曾经孕育和见证了古代海上丝绸之路的辉煌，历史悠久、文化厚重；新时代又被中央确定为21世纪海上丝绸之路核心区，习近平总书记亲自为福建擘画未来，提出了建设‘机制活、产业优、百姓富、生态美’的新福建和‘四个切实’等重要要求。福建正在围绕‘再上新台阶、建设新福建’的发展目标，形成更高层次改革开放新格局。”
福建网信办主任徐姗娜介绍说，党的十八大以来，福建紧紧围绕国家“一带一路”总体规划和布局，结合落实中央支持福建加快发展的一系列政策措施，注重发挥福建优势，加强互联互通建设，深化多元贸易往来，积极推进海洋合作，推动人文密切交流，致力于做好“一带一路”建设的排头兵，在交通对接、经贸互通、产业融通等领域取得累累硕果。
徐姗娜表示，“一带一路”倡议是一项重大的系统工程，同时也是一个兼济天下的筑梦工程，作为我国对外开放的前沿省份，福建将借“一带一路”东风，风起帆张，把握机遇，充分发挥核心区先行、引领、示范作用，让“带”连得更顺、“路”走得更通，在“一带一路”建设中，不断亮出福建名片，合力建设海丝核心区蓝色海洋经济增长极，书写开放发展的新篇章。
启动仪式上，福建省发展和改革委员会区域处处长张岩铨还向采访团介绍了福建“一带一路”工作的情况并回答了记者的提问。
据了解，福建站活动自6月21日开始至27日结束。来自中央主要新闻网站、商业门户网站和部分省级重点新闻网站的编辑记者39人组成的采访团将走进产业园、实验室、体验馆、艺术宫，探访福州自贸区、海事博物馆、漳州土楼群，追寻福建“一带一路”建设发展，感受新福建建设成就，全面、真实、客观地展示一个绿色、开放、文明、和谐、幸福的新福建。
编辑： 辛超
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