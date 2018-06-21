驻村第一书记找贫困户支招 旬阳锅厂村互动点评促脱贫

西部网安康讯 （记者 毛明博 通讯员 李兆娟） “咱们村上下半年咋发展？请大家提提意见，支支招。”最近一周，旬阳县农林科技局派驻双河镇锅厂村第一书记向前很忙碌。

在发展生产之余，他常和村里的帮扶干部与村上贫困户开展了一场情真意切的帮扶交心谈心会。村上40户建档立卡困难户、帮扶干部、村两委成员、驻村工作队成员聚在一起，围绕村上脱贫攻坚工作展开讨论交谈。

“我们村上，建档立卡贫困户157户455人，已脱贫47户140人。2018年在册贫困户110户315人（五保户13户13人、低保户38户74人、一般贫困户59户228人），其中2018年脱贫户36户162人，2019年脱贫74户153人。在各级政府的帮扶下，已经基本实现“两不愁，三保障”，现在正是半年脱贫攻坚成效考核阶段，我们自己也应该回头看一看，产业发展还有啥好的思路、对村两委班子工作有啥建议、对帮扶成效还有啥意见等，大家畅所欲言”。第一书记向前开宗明义的表明立场。

参会群众积极发言，镇村全体帮扶干部热烈讨论。针对全村产业发展，六七八组近期水电问题，会上确定，一是选准豇豆短效产业，采取“订单销售”的模式，由各户分别与镇上签订销售协议，现场落实面积20余亩，每亩增收3000余元，预计增收60000余元。二是由于甘双公路的开工建设，暂时影响锅厂村六七八组群众的饮水，用电问题。经协商，由村上第一书记向前牵头，及时督促协调施工单位尽快恢复，或者分时段供水供电，保证正常的生活生产用水用电。三是及时组织技术人员，对豇豆种植技术要点进行跟踪服务，确保订单种植质量。

当日以互动点评的形式，村上还回顾了近半年来的帮扶成效，逐户对标，找出存在的问题，共同商讨限期整改措施，相互配合补短板。帮扶人讲了帮扶工作中的不足，贫困户说出了心理话。谈心会总征集问题、意见、建议38条，现场答复解决了26条，会后待办问题12条将尽快给予答复解决。

“这样的会，开的很接地气！我们想啥，会上就专门解决啥，我们么想到的，这些干部都替我们想到了，还有啥说的？共产党的干部，就是我们百姓的干部，都是好样的！感谢政府的好政策，好干部！今年脱贫，么问题！”四组贫困户王功良激动地说。

其实，在旬阳县农林科技局派驻他到锅厂村担任第一书记的决定出台后，他也就通过熟人、亲友了解锅厂村的情况。这次，在半年总结会前，他和村干部商量决定发动大家一起为村上扶贫在做更接地气和精准帮扶的打算。

“我专门准备了笔记本就是想把群众反映的小问题再次记录梳理，在会后将可行性方案与大家一起探索，并与村镇帮扶干部一起将谈心结果列出清单逐项分解，整个交谈呈现和谐的氛围，”向前说，这样做，“目的就是用诚心换真心，贫困户满意度稳步上升。”

据了解，近期，锅厂村还将继续组织交流学习梁家河精神，开展道德评议，抓好抓实扶志扶智工作，并针对夏季田间管理组织技术培训，并号召动员村上创业能人积极为脱贫攻坚出谋划策作贡献，彻底激发贫困户的内生动力，从而达到整体提升全村贫困户和非贫困户的满意度，实现早日脱贫。

编辑： 韩睿