牵手筑平安 传递正能量 西安少年警讯走进高新第一小学

西安少年警讯走进高新一小。
西安市公安局党委委员，政治部主任连智为高新第一小学授西安少年警讯营旗。
活动中展示的警用装备受到了大家的关注。
西部网讯（见习记者 朱童戈）“平安逐梦，守法先锋！”随着学生们热情的高呼，今天（6月21日）上午，由西安市公安局主办的少年警讯活动走进了高新第一小学，西安市公安局百余名民警、高新第一小学的师生参加了活动。
活动现场，来自西安市公安局的特警为师生们展示了擒敌技能、战术持枪操、警用无人机、警犬训练等，引起全场学生阵阵赞叹的呼声。西安市公安局党委委员，政治部主任连智为高新第一小学授西安少年警讯营旗，正式拉开了少年警讯高新第一小学综合训练营的帷幕。
本次活动特警教官为学生们现场交授了警体拳，展示了许多不常见的警用装备，同时，还以展板的形式向学生们宣传了校园安全、交通安全等安全防范知识，受到师生广泛欢迎。
“有这么多的警察保护着我们觉得自己很有安全感，参加了今天的活动后也要时刻提醒自己加强自己的安全观，之前以为警察的工作很普通，现在觉得他们有浑身的本领。”高新第一小学五年级三班的冯思雨说。
五年级三班的刘勇伸在参加过这次活动后更加确定了自己的理想，“今天看到了警察们展示的技能后，觉得心里很踏实。等我长大也想做一名警察，为自己的祖国贡献一份力量。”
高新第一小学校长刘英明认为这次的活动意义重大：“活动中教了孩子很多擒拿的动作，这也提高了孩子们的防范意识和能力。同时也给学生强化了城市安全的意识，也强化了学生城市生活的安全感。学生们觉得周围有这么多人在保护着他们，增加了同学们对警察的崇拜，对警察这个职业的向往 。”
活动结束后，西安市公安局还将利用学生社团活动和少先队队课等时间，为中小学生开展警讯启蒙、警讯初体验、警讯拓展和警讯实践等少年警讯系列活动，组织学生参观公安机关，了解警种职能，开展安全防范演练和拓展训练，学习简单的自我防卫动作，亲身体验交警、巡警、社区民警工作等，并专题讲授校园安全、交通安全、健康上网、远离毒品等安全防范知识。
据了解，少年警讯活动是西安市公安局今年推出的一项面对全市中小学生开展的警民互动活动，旨在提高师生的法治意识和安全防范意识，教会青少年安全防范技能，通过青少年辐射带动家庭，向全社会传递公安正能量，提升公众对社会治安的满意度。
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