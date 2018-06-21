安康一教师竹棍抽8名学生 校方:涉事老师被留职查看

西部网安康讯（记者 毛明博）6月19日早，因学校停电未听到上操铃响，加上强降雨后操场泥泞，小强（化名）等8名安康黄冈实验学校高中生先去上课但发现教室无人，遂去操场，但却被高中年级董姓老师遇见“以他们迟到不遵校规用竹棍抽打手腕和手掌”。
被竹棍抽打后，小强等人向校方反映。6月20日，安康黄冈实验学校梅副校长称，经查属实，目前涉事老师已被停职查看，学校就此事正草拟文件，准备在该校的小学、初中、高中三个学部予以通报并就教师做好与学生沟通再提相关要求。
6月19日以来，小强及其家属就被董姓老师用竹棍抽打的情况持续用微信、电话等向记者反映。
小强说，董姓老师系学校德育老师常呵斥学生，“这次被打8名学生中，4名是女生。手腕上被抽出印痕，有人还被打流血了。”
小强的亲属称，看到小强的嘴上腿上出现的伤痕，亲属都觉很诧异。他们也将亲属对于此事的关切向学校做了反映，校方虽然派人道歉，但孩子们心理仍有阴影。
对小强等反映的情况，梅副校长称，董老师方法欠妥，但其出发点是好的。6月20日，他对西部网记者说，事发前的6月18日，学校就强化学期末管理准备考试等情况再次重申了学风和纪律，董老师当时可能因学生不太遵守纪律而用简单方法处罚了学生，“但并未将学生抽打流血。”
学校在接到反映情况后立即安排校医诊治。“经查验、学生无大碍。”梅副校长说，“学校还开会对董老师批评教育并通过召开座谈会等向家长及学生道歉并取得了谅解。”
“涉事老师已被留职查看，为防止此类事件再次发生，我们将在全校予以通报。”梅副校长称。目前，汉滨区教育局也已介入调查。
编辑： 韩睿
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