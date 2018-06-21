“名师高徒”中国秦腔传承行动西安落幕，青年演员崭露头角。

西部网讯（记者 赵昊）由陕西广播电视台发起主办，甘肃广播电视台、宁夏广播电视台、青海广播电视台、新疆电视台、新疆生产建设兵团广播电视台联合主办的“名师高徒——中国秦腔传承行动”历经一年零十个月的竟演角逐，6月20日，收官仪式暨颁奖盛典在陕西广电大剧院举行。

晚会由西北五省各主办媒体的六位主持人联袂主持，节目异彩纷呈，既有本次活动优秀选手的群体表演，又有导师和学员的合作演出，还有部分名角导师的拿手好戏。晚会以传承为主线，所有节目都力求有匠心，有惊喜，处处体现着秦腔这一古老剧种在新时代旧貌换新颜，老树发新枝的风采。

据悉，本次名师高徒活动是秦腔史上规模最大，历时最长的一次专业演员大集结。西北五省近千名中青年演员参与了此次活动。来自陕甘宁青新43位秦腔表演艺术家担纲活动导师，其中包括20位中国戏剧梅花奖得主以及6位国家级非物质文化遗产秦腔项目代表性传承人。

在经过“师徒双选”、“荣耀登科”、“师门竞秀”、“名师佳作”、“百团大战”等五个阶段的竟演，活动产生了百强选手以及观众最喜爱的演员、优秀组织奖等若干奖项。

众多青年演员在此次名师高徒活动中展露头角，他们青春的风彩、拼搏的精神展示了新一代秦腔演员的良好形象。

“名师高徒——中国秦腔传承行动”收官仪式暨颁奖盛典将于七月初在陕西五套播出。