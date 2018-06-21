“西引力”不断提高 昨日第50万名“新西安人”落户未央

西安市委常委、市委秘书长卢凯为胡学锋博士授予纪念奖牌，并颁发证书、赠送“新西安人”大礼包。

西安市人大常委会副主任王凤萍、市政协副主席李佐成分别为“50万＋”“新西安人”代表冯军、陕西省农垦集团董事长郭剑颁发证书并赠送“新西安人”大礼包。

西部网讯（记者 赵昊 刘望） 6月20日，2018年西安落户人口突破50万。原籍山东烟台，毕业于中国科学院化学研究所的胡学锋博士，落户在公安未央分局未央宫派出所，幸运地成为2018年第500000名“新西安人”。

昨日16时许，西安市委、市政府在未央宫派出所为2018年第50万“新西安人”举办了简单的落户欢迎仪式。活动由市委常委、宣传部部长吴键主持。市委常委、市委秘书长卢凯为胡学锋博士授予纪念奖牌，并颁发证书、赠送“新西安人”大礼包；市人大常委会副主任王凤萍、市政协副主席李佐成分别为“50万＋”“新西安人”代表冯军、陕西省农垦集团董事长郭剑颁发证书并赠送“新西安人”大礼包。

值得一提的是，第“50万＋新西安人”的代表之一郭剑，并不只是代表个人，而是代表国内著名的农牧国有企业陕西省农垦集团。西安市公安局未央分局为了支持企业发展，打造更好的营商环境，多次主动上门服务，帮助企业招才引智，数次往返西安和渭南两地，最终解决了该集团600余名员工的落户问题。“600余名员工集体落户，可以说，我们这一群人都是‘第50万＋新西安人’。”郭剑表示，下一步他们企业将自觉担负起农业国家队使命，在积极为消费者提供优质健康农产品的同时，努力为促进大西安的快速发展做出农垦应有的贡献。

“我来过西安很多次，对这座城市的印象一直很好。这两年西安的变化非常大，市容环境跟以前相比有了质的飞跃。再加上西安市非常有吸引力的落户政策，可以使我在这座城市安心工作和生活，所以最终我决定在西安创业。”冯军告诉记者，他对西安今后的发展潜力非常有信心，并很荣幸能够成为这个城市的一分子。

此次，市委、市政府为“新西安人”准备的大礼包，不仅包括西安饮食集团饮食代金券、住宿代金券、纪念款长安通卡、大唐芙蓉园和城墙门票，还有秦亲宝贝公仔、泾渭茯茶、人才公寓政策手册等。当天晚上，在永宁门，美丽的大西安，大开城门、张开怀抱，用最高的礼遇、最真的诚意，欢迎今年第50万、50万+1、50万+2个落户的“新西安人”，市公安局领导特地为他们送上了西安城门的“金钥匙”。

今年以来，西安市更有针对性的引进人才，一方面加大急需人才的引进力度，另一方面加强人才引进的服务配套，从就业、住房、医疗等方面完善，促进民生的改善，增强人才的吸引力。

据统计，截至6月20日13时，今年西安全市市外共迁入500068人。其中博士以上925人，硕士研究生14235人，本科157356人，人才引进22456人。学历落户和人才引进占总迁入的65.8%。

编辑： 张娟