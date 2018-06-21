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网传村民下跪反映矿权诉求 神木市已依法展开调查

时间：2018-06-21 07:32:13  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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网传村民下跪反映矿权诉求 神木市已依法展开调查

6月20日下午，记者从神木市相关部门了解到，当地村民曾就矿权纠纷上访，神木市委、市政府成立调查组进行过详细调查，并将调查结果向村民答复。此次事件发生后，神木市委、市政府再次抽调相关部门组成调查组，对村民反映的矿权纠纷和此次事件依法展开调查。

西部网榆林讯（记者 李明） 近日，网上出现关于神木市沙峁镇石角塔村民下跪求神反映诉求的帖子，引起社会关注。

6月20日下午，记者从神木市相关部门了解到，当地村民曾就矿权纠纷上访，神木市委、市政府成立调查组进行过详细调查，并将调查结果向村民答复。此次事件发生后，神木市委、市政府再次抽调相关部门组成调查组，对村民反映的矿权纠纷和此次事件依法展开调查。

目前，相关调查正在进行中。

编辑： 贾存真

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