网传村民下跪反映矿权诉求 神木市已依法展开调查

西部网榆林讯（记者 李明） 近日，网上出现关于神木市沙峁镇石角塔村民下跪求神反映诉求的帖子，引起社会关注。
6月20日下午，记者从神木市相关部门了解到，当地村民曾就矿权纠纷上访，神木市委、市政府成立调查组进行过详细调查，并将调查结果向村民答复。此次事件发生后，神木市委、市政府再次抽调相关部门组成调查组，对村民反映的矿权纠纷和此次事件依法展开调查。
目前，相关调查正在进行中。
编辑： 贾存真
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐马筱楠也意识到，现在“播放赛道已经相当拥堵”，但也存在许多无效播放，于是，目前网络剧精品化的需求比任何时候都强烈。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19
娱乐姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。06-19