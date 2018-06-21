西安为大学生举行毕业盛典 王永康：大西安是你们永远的家

“2018西安大学生毕业盛典”举行。
王永康告诉同学们“你们是大西安永远的牵挂，大西安是你们永远的家”。
西部网讯（记者 刘望 赵昊） 6月20日晚，“2018西安大学生毕业盛典”在城墙永宁门举行。陕西省委常委、西安市委书记王永康致辞。西安市市长上官吉庆出席。
王永康说，今天是专属于大西安每一位毕业生的特殊节日。今夜美丽的大西安，大开城门、张开怀抱，用最高的礼遇、最真的诚意，为大家献上了一场独一无二的毕业盛典。这既是来自大西安的祝福，也是来自大西安的邀请。
王永康分享了毕业生们的青春故事，寄语同学们“毕业是一次新的出发，希望你们创造更加出彩的人生”。他说，毕业不仅是校园生活的结束，更是创新创业的开始，这个伟大的新时代，大西安这座伟大的城市，正需要一大批创业英雄，积极投身大西安追赶超越新征程。希望大家站在毕业的新起点，共享大西安大机遇，大胆创新，艰苦创业，实现梦想。
今天，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。王永康勉励同学们“奋斗的青春最美丽，现在的西安最机遇”。他说，大西安永远是同学们人生征途中的一个驿站，无论何时何地，大西安随时随地支持大家成长、成才、成功。我们将进一步完善住房、教育、医疗等配套政策，让大西安成为“大学生最友好城市”。
王永康告诉同学们“你们是大西安永远的牵挂，大西安是你们永远的家”。他说，无论西安有多少个标签、多少张名片、多少丰富的资源，大学始终是最亮丽的名片，大学生始终是最宝贵的财富。希望各位学子能够爱上大西安、留在大西安、建设大西安，期待更多杰出校友回到西安再创业，共同托起大西安的美好明天。
仪式上，王永康、上官吉庆为毕业生代表赠送“毕业礼包”，10所高校的领导为毕业生送上寄语，优秀大学生创业代表和学长代表向毕业生送上祝福。本次大学生毕业盛典，邀请了20所高校的350名毕业生代表参加入城式，观看《梦长安——大唐迎宾盛礼》演出，让学子们“走出校门，走进城门，走向未来”。
编辑： 贾存真
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