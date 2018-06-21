居民楼底层私凿承重梁 违法施工两个月无法叫停

天兴国际违法施工现场

天兴国际违法施工现场

西部网讯（见习记者 朱童戈） “本楼1至4层租户，在未取得施工许可证的情况下连续施工，对我们的生活带来了极大的影响，而且造成了住房安全隐患。”近日，西安市西筑社区三号楼的业主刘先生向西部网民生热线反映，他们楼下违法施工单位迟迟不见停工，向有关部门数次反映也未能得到确切的答复，现在心急如焚。

民生热线：长缨西路西筑社区违法建设施工 建委规划都不管

违法施工凿断承重梁 威胁住户安全

刘先生告诉记者，西筑社区5至25层的168户为原西筑厂的职工居住，裙楼（含半地下）的一至四层为陕西天兴国际发展有限责任公司（以下简称天兴国际）承租作为商铺使用。

自2018年4月中旬开始，天兴国际在未取得产权所有人（原西筑厂）同意、未办理施工许可证的情况下，对1至4层开始施工。

刘先生提供的资料里显示，天兴国际在施工过程中擅自改动建筑主体结构，其中包括凿断支撑二楼部分面积的承重横梁、破坏改变半地下的承重结构、对半地下一层地面进行大面积挖掘。

向相关部门投诉无果 违法施工仍在继续

在施工持续进行的近60天里，刘先生和业主们多次向市政府相关职能部门反映，并没有得到明确答复，也没有权利效能机关主动制止这一违法行为，这使业主很是苦恼。他们曾尝试与天兴国际进行沟通协商，但无人理会，“我们到那去人家根本就不理我们，而且在5月8日那天还把前来采访的记者扣留，强迫记者删除录像。”

据刘先生介绍，西安市城乡建设委员会已经在5月10日向该施工单位下发了停工令，但是天兴国际依然没有停工的迹象。业主们之前也联系到了新城区住房建设委员会，确认了其违法施工的这一行为，但是这些部门都没有强制手段来叫停这一违法施工行为。

业主希望先停工 施工部门态度强硬

6月20日，西部网记者来到了位于康复路和长缨西路十字东南角的西筑厂社区3号楼，现场依然在施工，一位施工人员告诉记者，还有一个多月，这个工程就可以完工了。

记者在西筑社区三号楼四楼见到了天兴国际的工作人员，工作人员在得知了记者的来意后强硬的拒绝了采访，过程中有推搡记者等激烈的行为。

业主郭女士说，大部分业主的诉求其实很简单。“我们只是想在自己买的房子里安居乐业，难道就这么难吗？相关部门不能先责令其停工再追究其法律责任吗？”

两方产权存在纠纷 现场协调会本周五举行

随后，记者致电新城区建筑管理中心，该中心工作人员在了解了情况后称，他们会积极进行协调工作，并告知记者联系西安市建委市场装饰业管理办公室。

记者联系到了西安市建委市场装饰业管理办公室，办公室工作人员在了解了情况之后对此次事件作出了回复。

1、西筑社区业主在4月29日已经投诉过这个事情，5月4日西安市建委工作人员去现场查看情况，要求天兴国际办理施工许可证，天兴国际随后也前往市建委办理许可证，但是在市建委审核天兴国际资料的时候不断接到业主的投诉，因为西筑社区属于产权方，产权方投诉，所以市建委并没有给天兴国际发施工许可证。

2、在得知天兴国际没有施工许可证情况下进行施工后，市建委已经对其进行了处罚，处罚通知书这两天还没签完，签完之后马上就会发。

3、产权方西筑社区和承租户天兴国际存在产权纠纷，当时两方签了一个时长为25年的租赁合同，但关于装修权等问题，合同里并未提及。

4、在本周五（6月22日），由市建委、规划局、房管局、产权方代表（业主代表）、施工单位代表等五方会就“该不该给天兴国际发施工许可证？”这一问题开现场协调会。

对于此事件，西部网民生热线将持续关注。

编辑： 陈越