打通最后一公里！国内首个通航短途货运在陕西验证成功

在陕西丹凤机场，蒲城机场发出的货物正由有人机向无人机进行协同转运。

西部网讯（记者 刘望）6月20日，随着塞斯纳208型飞机携带生鲜货品从陕西蒲城降落到陕西丹凤机场，国内首个通航短途货运在陕西进入验证的关键环节，随后，货品快速转至京东无人机货箱后并飞往周边末端站点，完成“最后一公里”配送工作。

国内首个通航短途货运验证成功

国外发达国家利用通航飞机专门进行货物运输的情况较为普遍，但我国通用航空此前还没有开展专门的货物运输业务，此次活动重点验证了通航有人机和无人机协同运输新模式，为将来干、支中大型无人机通航物流运营奠定基础。京东无人机产业中心总经理刘艳光表示，此次活动结束后，京东将继续科学规划、完整记录、严密实施、持续推进，争取早日形成“可复制、可推广”的试点经验。

民航西北地区管理局余文亮副局长表示，此次活动是完善通用航空服务体系和航空运输产业的创新和变革，希望通过此举探索出相对应的通航有人机和无人机保障航空物流配送安全运营新模式、通用航空业务新方向以及通航机场运营新模式，为国内通用航空产业发展探索出新方向。

京东三级航空智慧物流体系飞行验证的成功，首开通航飞机短途货物运输的历史先河，创新无人机物流协同运输的良好局面，深化民航试点工作的阶段成果。尤其是它与无人机协同运输，更是在多式联运的模式创新上，在航空货运史上都是一次创举。6月18日，丹凤机场与京东签署合作协议，机场和中飞通用航空将协助提供优质的机场和航空服务，推动陕西乃至西北地区的通用航空机场网络布局，支持京东三级航空智慧物流体系建设。

京东大型货运无人机在西安亮相。

京东大型货运无人机在西安亮相

“说句心里话：今年618最让我高兴的是我们第一架重型无人机正式下线！”，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东近日发布的一条微博引发关注。6月18日，京东自主研发的第一架重型无人机——“京鸿”大型货运无人机在西安正式下线，成为国内首个真正意义上基于物流运输场景需求研发的大型货运无人机。

该无人机具有全天候全自主的飞行能力，可装载京东标准化货箱，未来能够与京东物流仓储设施实现无缝对接，标志着京东打造的“干线-支线-末端”三级无人机智慧物流体系在支线级布局进入落地阶段。刘强东同时宣布，有效载重量达到40-60吨、飞行距离超过6000公里的京东超重型无人机项目也在618当天正式立项。

自去年618京东无人机在末端级实现多省市的常态化运营以来，今年常态化运营范围进一步扩展到陕西、江苏、海南、广东、青海五省，末端级物流配送模式和落地运营日趋成熟和稳定，而随着支线级无人机的正式下线，有人机和无人机协同运输模式的验证，京东无人机+通航三级智慧物流体系的“蓝图”日渐清晰。

编辑： 刘望