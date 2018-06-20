市民购车维权增加新途径 安康将建汽车消费者联盟助维权

安康市汽车行业商会成立

西部网安康讯（记者 毛明博）今后，消费者在安康购买汽车发生纠纷时除向相关部门和新闻媒体投诉反映外，还可通过安康市汽车行业商会反映。今天（6月20日），当选安康市汽车行业商会首届会长的史磊表示，今后将通过建立汽车消费者联盟等方式帮助消费者维权，以促进安康汽车行业市场健康发展。

数据显示：目前安康市汽车保有量已达50万辆,但汽车市场服务管理却明显滞后，为促进汽车行业服务意识解决消费纠纷，配合政府规范化管理。2017年10月16日，经安康市工商联批复并同意安康市汽车行业商会筹备委员会成立。2018年5月28日，安康市民政局批复安康市汽车行业商会成立。

据悉，安康市汽车行业商会是在个人自愿入会原则下，目前已吸收了41名守法经营、热心公益事业的非公经济人士为首批会员。安康市汽车行业商会还将在为会员企业多办实事好事，通过建立维权服务中心和成立重大交通事故援助基金会，以服务会员企业。

“缴纳基金的会员如发生交通事故造成生活困难的，或其需要法律援助等事项时，可向基金会提出申请，待核实后将对其给予救助。”史磊称，商会还将成立汽车消费者联盟，对消费者在4s店、维修企业、汽车产品消费行业产生的纠纷并将协助相关执法部门调查，“为消费者提供快速、畅通的绿色通道、以最大限度保护消费者合法权益。”

编辑： 钟莹