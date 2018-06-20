旬阳县蜀小路三岔河过水路面交通中断。

西部网安康讯（记者 毛明博） 受6月17日至18日强降雨影响，旬阳县农作物和基础设施损毁严重。记者今天（6月20日）从旬阳县民政局了解到，截止6月19日17时，旬阳县受灾共4500户15731人，紧急转移858人；农作物受灾面积1579.2667公顷；房屋损毁600余间，公益设施损失179.7万元。

旬阳县交通部门初步核实，连续强降雨过程导致旬阳县农村公路遭受大面积灾害,边坡塌方、桥涵损毁、水泥路面病害严重。其中，G316安旬段、旬白段施工路段出现大面积塌方，道路交通中断；S102旬小二级路施工路段多处塌方，交通封闭。

截止6月19日下午5时，旬阳县32条县乡公路中有3条中断交通，分别是：蜀构路k13+000；江南路k17+200；甘麻路k9+200；本次水毁累计塌方达5万方，冲毁挡墙近1万方，冲毁水沟10余公里，毁坏涵洞近22道。应急水源地附近沟渠围堰等设施损毁严重，各镇通村水泥路水毁严重。

据初步估算，强降雨已导致旬阳县直接经济损失9571.78万元，其中农业损失1795.88万元、基础设施损失5554.9万元、工矿企业损失205万元，家庭财产损失1666.1万元。

旬阳县自来水公司相关人员介绍，截止6月19日，因暴雨导致水源地及备用水源地附近淤塞等原因致使小河北、鲁家坝、草坪、青泥、宋家岭片区等5个片区暂停供水。

为保障县城群众早日吃上水，旬阳县自来水公司连夜启动应急抽水补水预案，全员上岗，启动全部应急抽水能力，全力保障中心区域供水，同时采取片区轮流供水方式供水及采用大口径波纹管架设临时通水措施，进一步加大涉水施工进程，预计工期5天左右可完工，最大限度保障群众吃水。