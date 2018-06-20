西部网讯(见习记者 李卓然) 日前，陕西省安全生产委员会发出《关于2018年省级挂牌督办安全生产重大隐患的通知》，将对陕西嘉亨实业发展有限公司金鼎购物广场等全省31项重大安全隐患进行挂牌督办。
《通知》指出，为进一步加大重大隐患排查治理力度，防范和遏制重特大事故的发生，陕西省安委会决定对31项重大安全隐患进行挂牌督办，其中包括煤矿6项、非煤矿山5项、道路交通8项、铁路运输1项、特种设备2项、建筑施工1项、危险化学品3项、工贸行业2项、消防2项、旅游1项。要求各市（区）要结合实际，认真开展隐患排查，挂牌督办一批市级重大安全隐患，并于7月10日前将市级挂牌督办重大隐患报省安委办备案。
省安委会要求，在整改期间，治理责任单位要制定应急预案，落实防范措施，严防事故发生。各市（区）安委办、相关单位每月5日前将省级挂牌督办重大隐患整改进展情况报省安委办，直至隐患整改销号完毕。
此外，省级挂牌督办隐患整改治理情况还将纳入省安委会对各市（区）、各省级部门年度安全生产目标责任考核，凡是申请延期整改的地区和部门，均要扣减相应评分；对逾期未完成整改，也未获批延期整改的单位，一律列入省级安全生产不良记录“黑名单”。陕西省安委会对31项重大安全隐患进行挂牌督办(名单)
编辑： 钟莹
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