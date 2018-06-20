杨建勋一审被判有期徒刑14年 上千万财产无法说明来源

杨建勋因犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币150万元。
西部网讯（记者 李媛） 6月20日上午9时30分，渭南市中级人民法院对中陕核工业集团公司原党委副书记、纪委书记杨建勋贪污、受贿、巨额财产来源不明一案公开宣判。杨建勋因犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币150万元。
经审理查明，被告人杨建勋在担任西安市国土资源局长安分局局长期间，利用职务便利，安排本单位及下属单位土地储备中心、西安长地勘察测绘公司财务人员从西安世纪金花、中大国际、金鹰国际等商场购买购物卡，以办公用品等名义从单位账上核销。2010年3月2日至2013年12月21日，杨建勋先后13次在西安世纪金花、中大国际、金鹰国际等商场购买黄金7430.22克、1块劳力士手表、1块伯爵手表后据为己有，共计花费2915042.36元，其中使用单位购物卡2262335.7元。
2003年3月至2013年8月，被告人杨建勋利用担任西安市国土资源局阎良分局、长安分局局长的职务便利，在土地用途变更、转让等事项上收受他人财物，为他人谋取利益，共收受他人现金人民币、银行卡、黄金、手表、美元等共计折合人民币13016238元。案发后，被告人杨建勋主动上交了涉案人民币、黄金、手表、美元等。其中有人民币、不明购物卡、美元、欧元、港币、金条、手表等共计折合人民币11584838.86元不能说明来源。
宣判后，杨建勋当庭未提出上诉。
法院认为，被告人杨建勋身为国家工作人员，利用担任西安市国土资源局长安分局局长的职务便利，将本单位及下属单位公款用于购买商场购物卡，其中一部分用于个人购买黄金、手表并据为己有，犯罪数额巨大，其行为已构成贪污罪，应依法惩处；其利用担任西安市国土资源局阎良分局、长安分局局长的职务便利，在土地用途变更、土地使用权取得和转让等事项上为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应依法惩处；其向办案机关上交的财物中，除能够说明合法来源的手表、以及已经认定的贪污、受贿犯罪所得财物外，还有数额特别巨大的财产不能说明来源，其行为又构成巨额财产来源不明罪，亦应依法惩处，并与其所犯贪污罪、受贿罪数罪并罚。公诉机关指控其所犯罪名和事实成立。鉴于杨建勋贪污犯罪具有坦白情节、受贿犯罪和巨额财产来源不明犯罪具有自首情节，且主动上交了全部涉案财物，认罪态度较好，有悔罪表现依法可对其从轻处罚，法庭遂依据相关法律规定作出了上述判决。
宣判后，杨建勋当庭未提出上诉。
编辑： 王瑜
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