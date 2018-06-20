陕西举办《习近平关于军民融合发展重要论述读本》专题培训班。
西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 马晶）为了深入学习贯彻习近平军民融合发展战略思想，准确把握其中蕴含的新思想、新观点、新要求，6月14日至15日，陕西省组织各市（区）军民融合工作机构、省委军民融合发展委员会各成员单位、各基地（园区）管委会及相关企事业单位负责同志120余人，进行《习近平关于军民融合发展重要论述读本》专题培训。
专题培训班由陕西省委军民融合办主办，西北工业大学（简称西工大）军民融合战略研究中心组织实施。西工大党委书记张炜、陕西省科学技术协会副主席丁德科、西工大马克思主义学院院长杨云霞等7位专家学者，紧扣《习近平关于军民融合发展重要论述读本》十个方面内容，重点围绕习近平军民融合发展战略思想、军民融合人才培养、军民融合知识产权保护、军民科技协同创新、军民融合新兴产业、军民一体化发展、军民融合深度发展模式与展望等专题进行了集中授课培训。
通过培训，参训人员进一步统一了思想认识、明确了工作思路，开阔了眼界思维、鼓足了激情干劲，增强了做好军民融合工作的能力素质，为开创新时代陕西军民融合深度发展新局面打下了坚实的基础。
培训动员会强调，军民融合发展战略思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。中央军民融合办编印的《习近平关于军民融合发展重要论述读本》，是学习贯彻习近平军民融合发展战略思想的重要辅导教材，是指导军民融合发展的重要参考读本。全体学员要原原本本学习《习近平关于军民融合发展重要论述读本》，深刻理解习近平军民融合发展战略思想的核心要义，牢牢把握新形势下经济建设和国防建设协调发展规律，坚决落实省委“努力在推动军民融合深度发展上走在前列”要求，不断推动陕西军民融合工作再上新台阶。
编辑： 熊惠玲
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