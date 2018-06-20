榆林公交将启动"车让人"活动 营造文明礼让交通环境

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（6月20日）上午，记者从榆林市公共交通总公司了解到，榆林公交将开展“礼让斑马线，做文明公交人”专项行动，营造文明礼让、安全有序、畅通和谐的交通环境。

据了解，榆林城区现有公交线路20条，公交车366辆，线网总长322公里，2017年完成客运量9800万人次，基本实现了城郊区全覆盖。为了全面提升交通安全和文明出行意识，营造文明礼让、安全有序、畅通和谐的交通环境，进一步提升公交驾驶员的文明素养，引导驾驶员养成文明礼让的良好出行习惯，榆林公交决定开展全行业“礼让斑马线，做文明公交人”专项活动。

据榆林市公共交通总公司总经理付明荣介绍，榆林公交下一步还将多措并举跟进处罚，逐步形成长效机制，努力打造秩序优良、服务优质，高标准、严要求的公交运行新形象。

为了给市民创造更加便捷温馨安全的出行环境，榆林公交总公司近日还专门组织召开了“广开思路 共商发展——公交公司发展情况介绍暨百姓问政建议办理情况座谈会”，邀请了热心市民及部分媒体，探讨交流开门纳谏，共商共谋公交发展大计。

编辑： 王瑜