省政协十二届三次常委会议在西安召开 韩勇出席

6月20日，省政协十二届三次常委会议在西安召开。
西部网讯（记者 李媛） 6月20日，省政协十二届三次常委会议在西安召开，会议围绕“实施乡村振兴战略，加快我省农业农村现代化步伐”进行专题议政协商。省政协主席韩勇，省委常委、省委统战部部长姜锋出席，副省长魏增军介绍我省有关情况。省政协副主席陈强主持，副主席张道宏、李冬玉、杨冠军、刘宽忍、王二虎和秘书长闫超英出席。
魏增军表示，近年来，省委、省政府高度重视乡村振兴战略，坚持与脱贫攻坚统筹规划，我省乡村振兴工作有序推进，农业农村现代化成效明显。下一步，将以习近平“三农”思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，按照中央和省上农村工作会议总体部署，全面谋划乡村振兴，突出产业兴旺、生活富裕、聚集现代要素，推进农业农村高质量发展，努力让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。
咸阳市政协主席贺书田，省政协经济委员会副主任白宜勤，省司法厅副厅长、省民革副主委丁小军，大荔县政协主席张锋，省民建常委、西安交通大学法学院副教授吴平魁，安康市政协主席陈勇，省政协副秘书长、省民进副主委郭绍敏，省政协文史和学习委员会副主任、咸阳师范学院院长方明，省工商联副主席、陕西海升果业发展股份有限公司董事长高亮，省政协人口资源环境委员会主任苟润祥先后作大会交流发言，为我省实施乡村振兴战略建言献策。
编辑： 王瑜
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