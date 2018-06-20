西安电子科技大学的近5000名本科毕业生在操场上拍摄了一张超大“全家福”。（学校供图）

西部网讯（记者 彭芬） 今天（6月20日），西安电子科技大学的近5000名本科毕业生和全体校领导、大四辅导员一起，在操场上拍摄了一张超大“全家福”，定格在西电的四年青春，留下最美好的回忆。

据了解，西安电子科技大学今年的本科毕业生有5600余人，除了因在外地实习等原因无法赶回学校的，在校的全体毕业生都参加了此次拍摄。“我们用了两天时间搭建了长达200米的架子，一共100组，每组架子一共8层高3米6，可以站50人左右。”这张“全家福”洗出来后长达四米左右，电子版图片可供毕业生下载。

据西安电子科技大学学工部相关负责老师介绍，这是该校首次开展毕业生“全家福”拍照活动，在西部高校也是首次。“我们策划这个活动就是希望为毕业生们营造一种‘仪式感’，激发他们爱校荣校的情怀，也为学校留下珍贵的历史档案。”

据了解，拍摄“全家福”是西电毕业季系列活动之一。为表达对毕业生的关心关爱，该校还特别赠予每位毕业生“母校的礼物”。比如特别设计了校训石状纪念书签，上面书写着“一捌情深 前程似锦”，还印有每位同学的名字，寄寓了对所有毕业生的美好祝愿；还赠送了“一捌情深”毕业生纪念册，上面印刷着四个季节里西电的剪影，毕业生们参与毕业游园会，重走剪影内的地点，即可在纪念册上盖上剪影同款印章。