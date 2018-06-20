陕西去年新登记各类市场主体超55万户 位列全国第二

去年全省新登记各类市场主体55.19万余户。

西部网讯（记者 熊惠玲）6月20日，记者从中共陕西省委对外宣传办公室举办“全面深化改革”主题系列新闻发布会了解到，自2014年1月1日，我省率先在全国实施商事制度改革，省工商局在完成国家“规定动作”的基础上，结合我省实际，在“自选动作”上进行了率先探索和创新实践，改革成果显著。去年全省新登记各类市场主体55.19万余户，同比增长42.79%，高于全国平均水平26.22个百分点，在全国排第二位。

“宽进”与“严管”相结合 构建方便快捷市场准入环境

陕西省工商局副局长耿普霞介绍说，自改革实施以来，省工商局坚持“宽进”与“严管”相结合。在“宽进”方面，通过降低准入门槛，实施“先照后证”改革，涉及后置审批事项的市场主体，办理营业执照后，即可从事一般性的生产经营活动。消减压缩审批事项，前置审批事项削减至32项，后置审批事项压缩至253项。大幅整合涉企证照备案事项，先后实施了“三证合一”“五证合一”“多证合一、一照一码”和个体工商户“两证整合”改革，目前全省实现“54证合一”。注册资本“实缴”改为“认缴”，取消最低注册资本、首次出资比例等限制，有效降低了市场准入制度性成本。

在“严管”方面，从“年检制”转向“年报制”，建立工商联络员备案制度，2016年度企业年报公示率达到95.83%，列全国第4位。此外，实现了部门间信息互联共享和企业信息自主公示，加强抽查检查，实施联合惩戒，增强了企业诚信经营意识。目前，国家企业信用信息公示系统（陕西）已公示各类市场主体登记备案信息3464.44万条，动产抵押信息4.91万条，股权出质信息7619条，行政处罚信息1.04万条，企业经营异常名录信息12.79万条，抽查检查信息7.62万条。

持续降低市场准入门槛 市场主体活力涌现

据了解，商事制度改革以来，全省新增市场主体187.79万户，是改革前历年积累总量的1.29倍，占全省累计实有市场主体总量的73.3%，市场主体数量大幅攀升。

改革以来，全省日均登记市场主体1512户，比改革前提高145.85个百分点。特别是2017年，全省新登记市场主体55.19万户，同比增长42.79%，高于全国新登记市场主体平均增长水平26.22个百分点，排全国第2位，创商事制度改革以来新高。

耿普霞说，新增市场主体活跃度持续提升，促进了我省的产业结构调整，成为经济转型升级的重要推动力，有效扩大了社会就业。改革实施以来，全省新登记私营企业、个体工商户共吸纳就业人员567.08万人，比改革前吸纳就业人员的总数提高了21.49个百分点。

“我们新产业新业态增势也很迅猛。”她说，改革以来，全省新登记生物医药、汽车制造、健康养老、信息技术、新能源、新材料等新产业市场主体1.52万户，占新兴行业市场主体存量的78.03%，是2013年底存量的3.6倍。此外，工商注册便利化步伐明显加快。现在登记一户企业的时间比过去大大缩短，特别是实行了“五证合一”、“多证合一”后，改革了市场主体准入多个部门、多个证件、多个环节、多种材料的繁琐管理模式，有效提高了政府行政效能和社会运行效率，达到了市场主体和政府职能部门“双减负”的目标。

编辑： 熊惠玲