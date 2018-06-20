西安12345上周受理诉求2.5万件 世界杯期间夜市扰民问题突出

西部网讯（记者 辛超 通讯员 李鹏 刘景雷）雁塔区西万路口一水果摊贩占道经营、西安市汽车站售票员多收取乘客17元车费……6月20日，西安市民热线管理办公室公布12345热线平台上周（6月11日-6月17日）运行情况，市民反映的诸多问题得到解决。

世界杯期间夜市扰民问题突出

6月11日-6月17日，西安12345热线平台共产生工单25692件，其中话务员直接答复群众13048件、占工单总量的51%，转派承办单位办理12644件、占工单总量的49%。

根据西安12345热线平台数据统计，西安市民反映夜市摊贩噪音扰民、占道经营、拆迁安置、适龄儿童入学难、农村换届选举等问题投诉较为集中。

近期，世界杯足球赛开赛，加之气温不断升高，市民反映夜市摊贩噪音扰民及占道经营问题较为突出，共421人次反映此类问题（已转各区县政府、开发区管委会及市城管局处理）。

拆迁安置问题主要集中在拆迁后子女上学难、安置补偿费较低及拆迁过程中停水停电等问题，主要涉及灞桥区五星村、长安区索庄村等，共659人次反映此类问题（已转各区县政府处理、开发区管委会）。

子女上学难问题主要集中在咨询小升初摇号政策、学校不接收本学区适龄儿童入学等方面，共320人次反映此类问题（已转各区县政府、开发区管委会及市教育局处理）。

农村选举方面问题主要集中在选举流程不规范、拉票贿选、暗箱操作等问题，主要涉及灞桥区汪新寨村、长安区江村、鄠邑区方家寨村等，共277人次反映此类问题（已转各区县政府，开发区管委会及市民政局处理）。

这些问题被解决：

市民反映：雁塔区西万路口一水果摊贩占道经营，影响市民出行。

高新区管委会：执法人员现场将占道物品暂扣，并要求摊贩严格遵守“门前三包”规定，保持门前卫生环境。经市热线办回访，市民表示问题已经处理，非常满意。

市民反映：西安市汽车站售票员因操作失误，多收取乘客17元车费。

西安市交通局：已联系市民退还17元车费，并对售票员进行批评教育。市民再次拨打热线表扬承办单位主动处理问题，对处理结果非常满意。

这些回复市民不满意：

市民反映：莲湖区永福路希望小学门前，下午16时至21时多个摊贩占道经营，噪声大，严重影响市民正常生活。

莲湖区政府：已对投诉区域进行整治，目前希望小学门前无占道经营情况。

热线回访：市民称问题没有解决，占道经营及噪音依然存在。

市民反映：鄠邑区中南村水塔附近深坑内被倾倒大量污泥，且重金属严重超标，污染水源。

鄠邑区政府：已经组织人员车辆开始清理坑内污泥。

热线回访：市民称淤泥仍未清理，仅用草帘进行了覆盖，水源污染依然存在。

市民反映：周至县渭中村挖沙产生噪音严重影响生活。

周至县政府：已对现场查处的违法挖砂机械及运输车辆进行扣押，同时将加大巡查力度，坚决打击和取缔非法挖沙行为。

热线回访：市民称此问题未解决，挖沙噪音依然存在。

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编辑： 辛超