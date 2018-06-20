陕西省运管局开展冯新柱案以案促改学习和警示教育专题会

西部网讯（记者 刘望 通讯员 李恒）6月19日，陕西省运管局召开党委中心组理论学习扩大会议，专题学习冯新柱案“以案促改”和警示教育，陕西省运管局领导班子全体成员，各部门负责人参加会议。
会议传达学习了厅党组关于“以案促改”集中开展专题学习和警示教育活动有关文件精神，并传达了6月15日驻厅纪检组召集厅直各单位纪检、人事部门关于“以案促改”约谈警示教育会议精神，领导就冯新柱案“以案促改”进行了专题学习研讨和交流发言。
会议强调，全体党员领导干部要充分认识冯新柱案“以案促改”工作的重大意义。一是切实落实“以案促改”精神。各党支部要认真传达学习省委、厅党组关于冯新柱案“以案促改”有关精神，在思想上要有高度的政治站位和清醒的政治觉悟，确保将“以案促改”精神落实到各支部、各部门、各党员、各岗位。
二是当前是道路运输行业发展的关键时期，全体党员领导干部要认清形势，以此次警示教育为契机，团结一致，形成合力，切实保证道路运输各项工作的推进落实。
三是持续开展作风建设专项整治。各党支部、各部门要以“以案促改”为目标，以作风整顿为抓手，主动查找自身在工作程序、作风、质量等方面存在的问题，逐项对照销号落实，从严从细抓作风效能，形成全局上下一致合力，始终保持风清气正的政治生态。
编辑： 刘望
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