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210国道汉中镇巴拴马岭段发生垮塌 总方量超过3000立方

时间：2018-06-20 11:22:07  来源：西部网-陕西新闻网  作者：史凯强

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210国道汉中镇巴拴马岭段发生垮塌 总方量超过3000立方

受昨天强降雨影响，今天（6月20日）上午九点多，210国道汉中镇巴拴马岭段发生垮塌，事故路段双向交通中断。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）受昨天强降雨影响，今天（6月20日）上午九点多，210国道汉中镇巴拴马岭段发生垮塌，事故路段双向交通中断。

事故发生后，汉中市公路局镇巴公路段立即投入救援，由于至少有安全预案，事故没有造成人员伤亡。据公路勘察人员检查，垮塌位置是公路护坡，垮塌原因是强降雨造成山坡水饱和量过大造成的。

这次事故造成镇巴前往西安，汉中交通临时中断。记者从镇巴县汽车站了解到，今早发出的两趟班车已经撤回，并做好旅客安抚工作。

编辑： 张娟

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