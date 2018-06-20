西安首家郊县综合交管服务中心揭牌 13项业务一站办理

6月20日上午，鄠邑区交警便民服务中心正式挂牌。
西部网讯（记者 刘望） 6月20日上午，鄠邑区交警便民服务中心正式挂牌，这标志着西安市郊县首家综合性交管业务服务中心投入运行，该中心还创新融合了13项交管业务，实现了郊县业务一站式办理。
新设立的便民服务中心位于渼陂东路和东城路十字西北角秦户汽贸公司院内，与原来的庞光镇车管所相比更近，更有利于群众就近办理车驾管业务。同时，新的便民中心在原有的车损事故快处的基础上，增加了快赔业务，融合了车驾管和机动车驾驶人学习审验备案等13项业务，成为西安市郊县首家综合性交管业务服务中心。
此外，庞光镇车管所每天大概办理车驾管业务700单，新的服务中心运行后，能有效分流近一半的工作量，减少群众办理车驾管业务需要等待的时间。现在，除了鄠邑车管所的部分业务还可以在原址办理之外，其他业务均可在便民服务中心办理。
据统计，自6月15日试点入驻办公至今，该便民服务中心已受理交通事故快处快赔13起，驾驶证补、换32人，六年免检16辆，申请临时号牌1辆，驾驶员各类培训学习45人，驾驶证扣分审验前互联网注册8人，驾驶证备案及查询72人，接待咨询群众500余人次。
便民服务中心受理业务范围：
（1）车损道路交通事故快处快赔；
（2）机动车临时号牌申请；
（3）补换机动车行驶证；
（4）机动车检审验（小型汽车6年内免检）；
（5）机动车异地委托审验；
（6）补换机动车驾驶证；
（7）70周岁以上机动车驾驶人提交体检证明；
（8）机动车驾驶人信息变更；
（9）机动车驾驶人教育审验；
（10）机动车驾驶人补换证、实习期满、增驾、新办资格证备案；
（11）出租、大中型客货车、危化品车、校车及B照以上驾驶人违法处理前学习教育；
（12）营转非、大中型客车等重点驾驶人学习教育；
（13）重点驾驶人互联网平台用户窗口面签。
办公时间：车损道路交通事故快处快赔业务（周一至周日，9：00—17：00）；其它业务（周一至周五，9：00－17：00）。咨询电话：029－84877903，以上业务在鄠邑区庞光镇的交警大队车辆管仍正常办理，市民可就近办理。
编辑： 张娟
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