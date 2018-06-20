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“全面深化改革”主题系列发布会：省工商局介绍有关情况

时间：2018-06-20 09:05:05  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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“全面深化改革”主题系列发布会：省工商局介绍有关情况

2018年6月20日（星期三）上午10时举行“全面深化改革”主题系列发布会第四场，省工商局新闻发言人、副局长耿普霞，省工商局企业处处长户润海，省工商局注册分局局长苟新利出席，介绍情况并回答记者提问，西部网、陕西头条将现场直播。

2018年6月20日（星期三）上午10时举行“全面深化改革”主题系列发布会第四场，省工商局新闻发言人、副局长耿普霞，省工商局企业处处长户润海，省工商局注册分局局长苟新利出席，介绍情况并回答记者提问，西部网、陕西头条将现场直播。

编辑： 刘振华

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