“全面深化改革”主题系列发布会：省工商局介绍有关情况
时间：2018-06-20 09:05:05
来源：西部网-陕西新闻网
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“全面深化改革”主题系列发布会：省工商局介绍有关情况
2018年6月20日（星期三）上午10时举行“全面深化改革”主题系列发布会第四场，省工商局新闻发言人、副局长耿普霞，省工商局企业处处长户润海，省工商局注册分局局长苟新利出席，介绍情况并回答记者提问，西部网、陕西头条将现场直播。
2018年6月20日（星期三）上午10时举行“全面深化改革”主题系列发布会第四场，省工商局新闻发言人、副局长耿普霞，省工商局企业处处长户润海，省工商局注册分局局长苟新利出席，介绍情况并回答记者提问，西部网、陕西头条将现场直播。
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刘振华
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娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐马筱楠也意识到，现在“播放赛道已经相当拥堵”，但也存在许多无效播放，于是，目前网络剧精品化的需求比任何时候都强烈。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐即将于6月29日上映的《金蝉脱壳2》是黄晓明与他的偶像史泰龙的首度合作，也是他的第一部真正意义上的好莱坞大片。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19
娱乐姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。06-19
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15
娱乐近日，“ONE NIGHT 给小孩”发起人周迅和明星志愿者刘雯，一同探访了北京一所致力于孤残儿童医疗救治康复的机构。06-15
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经2018年5月，银行结汇11003亿元人民币（等值1726亿美元），售汇9769亿元人民币（等值1532亿美元），结售汇顺差1235亿元人民币（等值194亿美元）。06-20
财经无论是基本减除费用标准的提高，较低档税率级距的扩大，还是专项附加扣除的增加，都是直接提高个人(家庭)可支配收入之举。06-20
财经从沪深股市运行状况看，美国贸易施压很像是上证综指下破3000点的“最后一棵稻草”，其实，这只是因素之一。06-20
财经个税起征点由每月3500元提高至每月5000元(每年6万元)。06-19
财经国地税合并，更加立足长远，不仅着眼于化解当前征管服务中存在的突出问题，更注重解决事关长远的体制机制问题。06-19
财经下一步，农业农村部以农民合理分享产业链增值收益为核心，延长产业链，增强“产加销消”的互联互通，助推乡村产业振兴。06-19
财经央行、证监会及外汇局近期在扩大资本市场开放方面频出大招，有助于进一步促进这种良性互动，对中国金融市场、国际投资者及全球经济发展都是利好。06-19
财经记者从自然资源部获悉，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。06-17
财经在这些案件审理过程中,法院发现大多案件的原告都为同一“人”,一个投机者的行当——职业放贷人。06-17
财经 对于广大球迷来说，四年一次的世界杯无疑又是一次狂欢。不过，今天想来算算世界杯背后的经济账。06-17
财经自公告发布即日起，对电脑游戏机、摩托车发动机、汽车防盗报警系统、汽车燃油箱等19种产品不再实施强制性产品认证。06-17
财经过去11个季度，中国经济增速都稳定在6.7%至6.9%的区间，展现出强大韧性。5月份最新数据也显示出中国经济的稳定性。06-17
文化“走进唐朝”——西安地铁唐风诗韵文化专列在众多“唐妆”爱好者及市民的见证下，在地铁二号线正式上线运行。06-19
文化长安，一座流光溢彩筑梦之城。当年长安百姓生活之富足令人羡慕，更以高端、大气、典雅的审美品位著称。06-15
文化带领孩子们包粽子、制香囊、做糖人、做汉服、绘沙画、拼装机器人、体验3D打印，让师生们深切感受到传统节日的独特魅力。06-15
文化为庆祝今年的“文化和自然遗产日”，促进文化遗产的传播与传承，陕西文博机构推出多项优惠活动，举办形式多样的传统体验活动78场。06-13
文化今年一季度全省文化产业运行良好，规模以上文化企业数量大幅增加，营业收入稳步增长。06-13
文化2006年起每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”。2017年起，调整为“文化和自然遗产日”。06-09
文化6月7日，陕西省西安市新城区举办非物质文化遗产宣传展示活动，迎接“文化与自然遗产日”的到来。06-08
文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
文化我省青年作家周公度创作、希望出版社出版的《老土豆》和吴梦川创作、太白文艺出版社出版的《一个人的骑行》榜上有名。06-06
文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
三农伴随着工业化、城镇化的快速推进，农村劳动力的大规模转移就业，引发了“谁来种地”“怎么种地”的新课题。06-14
三农国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全工作。06-12
三农互联网模式下“共享住宅”的推出，不仅盘活了闲置的农房，还使美丽乡村成为“来了就还想再来的地方”。06-12
三农农业特色互联网小镇就是美丽乡村与现代信息技术融合过程中孕育出的新事物，是实现城乡融合发展和“四化”同步发展的实践探索。06-12
三农农业农村部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局就贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》答记者问。06-12
三农省委办公厅与省政府办公厅近日联合出台《陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法》（以下简称《管理办法》）。06-12
三农6月10日，全省“秸秆利用·保卫蓝天”攻坚行动启动仪式在岐山县举行。副省长魏增军出席并宣布启动，随后检查“三夏”工作。06-11
三农6月15日，商南县金丝茶业发展有限公司西安北郊万达旗舰店盛大开业，标志着金丝茶业在西安市场推广商南茶，引领商南茶走向全国又迈出了一大步。06-15
三农汉滨区有不安全住房贫困户5000余户。如何保障贫困群众的住房安全，有效破解危房改造实施过程中改造不到位、监管难度大的问题？06-12
三农党员志愿者们以小组为单位，结合自身工作特点，对所帮扶的低保户、五保户、困难党员、病残人员等群体夏收中的各环节进行帮扶。06-12
三农近300名党员群众在这里聆听我省“新时代 新气象 新作为”百姓巡回宣讲团生动鲜活的宣讲。06-12
三农商南县通过政策支持、资金扶持、科技服务等措施培育壮大龙头企业、合作社。仅今年1—4月，全县就新增合作社29个。06-11
旅游6月18日，济南动物园大熊猫享用“竹筒粽子”。当日是中国传统节日端午节，济南动物园大熊猫吃竹筒“粽子”，感受“端午味道”。06-20
旅游6月18日，位于湖南省永州市零陵区的零陵古城正式开街迎客。着力打造具有历史韵味的文化旅游胜地。06-20
旅游“中国版超级高铁将采用‘高温超导磁悬浮+真空管’技术，目前已着手探讨时速1500公里的可行性。”06-20
旅游昨日，丝绸之路国际美术馆联盟成立仪式在中国美术馆举行，来自“一带一路”沿线18个国家和地区的国家美术馆和重点美术机构的代表共同出席了成立仪式。06-20
旅游中国研究人员对2.2万年前古大熊猫化石的线粒体基因组进行测序，发现了一种已灭绝的大熊猫谱系，有助于更为准确地研究大熊猫进化史。06-20
旅游记者19日从青海省环境信息中心获悉，青海“生态之窗”实时观测藏羚羊近一月通过青藏铁路五道梁北大桥迁徙数量创新高。06-20
旅游“干杯，西海岸”——第28届青岛国际啤酒节全国旅游采购商大会暨青岛西海岸旅游考察踩线活动将于6月20日-22日在青岛西海岸启动06-19
旅游
由青岛西海岸啤酒节办公室、青岛西海岸新区旅游发展委员会、黄岛发展(集团)有限公司、山东省互联网传媒集团联合举办的“干杯，西海岸”——第28届青岛国际啤酒节全国旅游采购商大会暨青岛西海岸旅游考察踩线活动将于6月20日至22日举办。06-19
旅游“让世界倾听陕西声音”主题采访团将在宝鸡开展为期三天的集中采访活动，聚焦新时代下追赶超越中的宝鸡实践和行动。06-19
旅游6月19日，西安市城镇化产业联合会承办的“唐文化发展论坛”在西安小镇咖啡举行。06-19
旅游“让世界倾听陕西声音”采访团中外媒体记者抵达宝鸡，深入到我省省属重点企业宝钛集团采访，了解探访该企业成为引领全国钛工业领头羊的成功之道。06-19
旅游渭水之南，绿色之企，陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称“渭化集团”）作为一家老牌化工企业，在30年的发展中，以绿色生产为底，持续追求降低成本，能效领跑行业发展。06-19
美食牛奶有增强人体力量的作用，它所含有的乳清蛋白和酪蛋白（它们具备所有人体必需的氨基酸）有助于肌肉生长。06-20
美食喝酒已经是我们工作或者聚餐时必不可少的一项了，喝酒最容易造成的后果就是喝醉，宿醉。香蕉芝麻果汁。06-20
美食研究人员发现如果将白米储存在4.4摄氏度以下的无氧容器中，那么它的营养成分和风味能保存三十年之久。如今，由于。06-20
美食现在很多女性白领工作压力大，吃饭不规律，不健康，所以肠胃炎是现在很多女性高发的一种常见病。06-20
美食越来越多的人热衷于补钙。营养师表示，常见的钙片主要是碳酸钙和柠檬酸钙，也有些其它的比如乳酸钙、葡萄糖酸钙、磷酸钙等。06-20
美食糖尿病人不宜吃糖分高的食物，这几乎是每个成年人都知道的常识。但是很多人不知道，有些吃起来不甜的食物，却是“含糖大户”。06-20
美食贫血者和常在电脑前工作、爱喝酒的人尤为适食用动物肝脏，但肝脏中可能含有一定毒素，不宜一次食用过多。06-19
美食为了加快成熟，可将猕猴桃和已经成熟的香蕉放在一起，这样，熟水果散发出的“乙烯”天然催熟气体，就会“传染”。06-19
美食不少习惯早起的人，在清早五六点钟起床后就马上进食早餐，认为这样能及时补充身体所需，也利于身体吸收。06-19
美食不少女性整天感觉昏昏沉沉，夏季或工作忙的时候更严重。栗子：每天早晚将新鲜的生栗子放到嘴中细嚼，再分几次慢咽。06-19
美食不管是炎热的天气还是凉爽的天气，都有没有食欲的时候，想必大家都有经历过这样的事情。炎炎烈日，很多人总是。06-19
美食每日吃两到四个核桃，可起到健肾补血等作用，还能辅助治疗肾结石和尿路结石，并能延缓衰老。06-19
健康洗个温水澡，时间控制在5~15分钟，让紧张的心情同身体一起慢慢放松下来，自然而然地迎来睡意。06-20
健康游戏成瘾的特点是持续或过于频繁地玩网络游戏或电视游戏,它表现为:在起止时间、频率、强度、时长和情境等方面,被游戏所控制。06-20
健康作为人体最大内分泌腺体,甲状腺被誉为"人体发动机",其分泌的甲状腺激素参与体内各种物质新陈代谢,对组织分化、生长发育、生殖生理有直接影响。06-20
健康在这个时期一定要注意饮食卫生，不吃剩饭菜、尽量少吃生冷食物，防止传染性胃肠道疾病的发生。06-20
健康专家提醒，一些家长对于近视的认识存在误区，需要注意避免，做到科学防护近视。06-19
健康夏天出汗多，人体水分通过汗液大量蒸发，血液黏稠度升高，达到一定程度时，可出现血凝倾向，引起缺血或血管堵塞。06-19
健康运动可以使大脑进行彻底的休息，运动时全身的锻炼也可以促进新陈代谢、血液循环，使大脑补充充足的营养。06-19
健康临床实践中发现，长时间、不间断地针灸刺激或持续多日的针灸治疗，并不能保证针灸效果的“无限叠加”。06-19
健康研究结果显示，每天喝三杯咖啡的参与者患肝病的几率降低了21%。该研究结果将在波士顿召开的美国营养学会年会上进行公布。06-17
健康如何对肾结石做到早发现、早治疗，肾结石到底能不能引起肾癌呢？又该如何辨别呢？06-17
健康医学专家们给这个在世界杯这一特定时期出现的疾病一个专属名称：世界杯综合征。06-17
健康 便秘不是小毛病，是造成健康受损、精神负担加重、生活质量下降的“元凶”之一。细数之下，便秘对人体的危害有十大“罪状”。06-17
教育在过去3年时间里，他们是家长，也是学生。根据学校“开门办学、推门听课”的家长督学政策，他们和学生一起上课、用餐，和老师讨论教学进展，成为学校的“特殊学生”。06-20
教育
中央军委日前印发《传承红色基因实施纲要》全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平强军思想，明确了传承红色基因的指导思想、基本原则、着力重点和主要工作。06-20
教育
在湖北恩施土家族苗族自治州巴东县野三关镇，一个挂着“陈兹方铺子”的临街店面里，人来人往。店主站起身，微笑着向来客介绍。他一米七左右的个头，身材略显单薄，两边空荡荡的袖筒格外引人注目。06-20
教育
近日，浙江省人社厅会同省委组织部、省教育厅等部门，在省人才市场正式启动浙江大学生就业实习平台。06-20
教育
黑龙江省教育厅表示，2017年大学生参军入伍6500人，占全省年度征兵的56.5%，同比增长16个百分点，超出国家下达任务10.5个百分点。06-20
教育
近日从内蒙古自治区教育招生考试中心了解到，为进一步做好高考网上填报志愿相关培训，规范培训行为，提高培训质量，内蒙古将对2018年高考网上填报志愿类咨询培训活动及讲座实行审批备案制。06-20
教育近日，选修了“中国传统文化”课的山东师范大学文学院学生董庆进告诉记者。06-19
教育父亲节之际，一张父亲“跪地扎发”图热传于网络，引燃了人们对于父亲与父爱的无尽感慨。06-19
教育一些校外培训机构开展以“应试”为导向的培训，违背教育规律和青少年成长发展规律，影响了学校正常的教育教学秩序，加重了学生课业负担。06-19
教育上课时长达3278小时，相当于跑了546次全程马拉松，课虽已落幕，对知识的渴望，却从未止步06-19
教育6月17日，离中考还有两天，武汉市第六十四中学九(4)班家长代继华和几位家长一起，专程到学校和老师们道别。06-19
教育日前，上海交通大学安泰经管学院MBA中心常务副主任陈建科做客人民网“高校招生系列”访谈栏目，就交大安泰的MBA项目进行了详细介绍。06-15
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车北汽集团与麦格纳在江苏南京举行战略合作签约仪式，双方宣布拟成立合资公司，致力于打造对外开放共享的高端智能纯电动汽车研发与制造中心。06-20
汽车根据标准化主体对象和行业属性，《指南》分为总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务等部分。06-20
汽车媒体从菲亚特-克莱斯勒集团官方获悉，Jeep品牌包括自由侠、指南者、大指挥官3款车型将换搭国VI排放标准的发动机。06-19
汽车内饰方面，由于目前新车处于开发状态，因此以GR Super Sport本身的碳纤维车身为主，并配以赛车专用方向盘以及各种赛车风格的控制按钮。06-19
汽车与第一款概念车M-Byte明年量产不同，作为一款为自动驾驶时代打造的“下一代智能终端”，BYTON K-Byte概念车将在四年后实现量产上市。06-19
汽车在几起司机忽视警报的致命事故后，特斯拉公司加强了半自动辅助驾驶系统的预防性安全。06-15
汽车大众集团旗下的斯柯达汽车公司日前宣布，公司5月份全球销量超过11万，同比增长13.4%。06-15
汽车远超保时捷911 3.0升涡轮增压水平对卧式6缸发动机的198分以及法拉利812 Superfast 6.5升V12发动机的158分。06-14
汽车今年10月，南京工厂冲压、焊接、涂装、总装四大工艺厂房将完工封顶，进行设备进驻，2019年上半年将投入预生产。06-13
汽车中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。06-12
汽车该款纯电动跑车是保时捷电动化战略的开山之作，到2025年保时捷25%的销量将由纯电动和混动车型所贡献。06-12
汽车6月11日，广汽新能源传祺GE3 530对外公布预售价格，以北京地区为例，在享受9.1万元的综合补贴后，新车预售价14万元起。06-12