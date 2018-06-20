路灯"罢工"上万居民出行不安全 职能部门承诺今晚就亮

据陈先生提供的现场图片，可以清楚地看见，除了远处车辆的灯光外，周围一片漆黑。
西部网讯（见习记者 李卓然）“纺三路夜间无路灯，上万居民出行有安全隐患。”近日，家住灞桥区纺三路附近的陈先生向西部网民生热线栏目反映，从今年四月份开始，纺三路就没路灯了，一到晚上整条道路特别黑，十分不安全，附近的居民都期盼早日点亮回家的路。
民生热线：纺三路夜间无路灯 上万居民出行存安全隐患
市民：路灯不亮 夜晚出行不安全
“这条路到晚上一路漆黑。”陈先生告诉记者，从纺正街到纺织城东街段，路两边的灯从四月份开始一直不亮，“去年就有一段时间路灯不亮，经过给民生热线投诉后修好了，现在又出现这个问题。”
根据陈先生提供的现场图片，可以清楚地看见，除了远处车辆的灯光外，周围一片漆黑，走在这样的道路上，确实让人感到害怕。
陈先生介绍到，纺三路两侧分布着三棉南北两个社区，居住着上万居民，而且老人较多。同时，附近的其他社区居民回家也大多要经过纺三路。自从今年四月以来，这条路就没有了路灯，而靠近纺织城东街方向的街边商铺也因拆迁改造，道路两侧几乎都是围挡。“没有路灯，也没有商铺灯光，整个道路一到晚上就特别黑，十分不安全。”
相关部门：预计今晚就能点亮“失明”路灯
那么，纺三路路灯不亮的原因是什么？什么时候能点亮呢？6月19日下午，记者先联系了灞桥区建设局相关负责人进行咨询。
“今天西安市路灯管理处已经跟我们联系了，我们两方会尽快处理这个问题。”灞桥区建设局相关负责人告诉记者，纺三路的路灯原本是国棉三厂自建路灯，由厂区自行供电。现在由于城市升级改造，厂区搬离，无法给路灯继续供电，因此出现了短暂的路灯不亮情况。
随后，记者又联系了西安市路灯管理处的相关负责人，他表示目前已经制定好相关解决方案，先给纺三路接通临时电源，进行点亮，方便附近居民出行，后期会根据纺三路片区规划，对路灯进行设计改造。“预计今晚（6月20日）就能给这条路点亮，确保周围群众出行安全。”
编辑： 李卓然
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