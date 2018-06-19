西安一保安队长业主群里辱骂女业主 话语粗俗不堪

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）大家都知道，住在小区，物业和业主本应该相互理解相互尊重，可是在西安南郊的一个小区，物业服务人员的一句话，让整个小区业主都炸开了锅，到底是怎么回事呢？

李女士：“作为我们业主，我们交着物业费，你们领着工资，居然还这样侮辱业主，作为业主我是特别生气，特别委屈的。”

说话的李女士是西安市南三环一小区的7号楼的一名业主，6月13日晚上，物业在业主群里催收物业费时，和其他业主一样，李女士觉得物业服务没有到位，于是就在群里发了两句牢骚。

业主群里几句牢骚，引得保安队长侮辱

李女士在业主群里抱怨，说服务要对得起大伙交的物业费，要是服务跟不上就不要交物业费……

没曾想，这时小区保安队长发来了一段语音，让李女士觉得自己受了奇耻大辱。

保安队长宫某

保安队长的语音里包含了“女的”、“床上”、“服务”这样的不雅词汇，让李女士难以接受，随即李女士也在群里骂了起来，而保安队长也用相似的语言回应。

如此难听的话语，在业主群里也是炸开了锅，很多业主纷纷谴责这位保安队长，正当事情还在激烈讨论时，李女士意外发现自己竟然被踢出了群。

虽然最后被其他业主又拉回群里，可一系列的做法，让李女士着实难以接受。

记者也了解到，李女士为了这件事整晚睡不着觉，情绪波动很大，已经影响到了正常的生活跟工作。

安保公司已处理该保安队长

事发第二天，这位保安队长也在群里发了一段道歉文字，但对于李女士，保安队长既没当面致歉，也没有接到相关电话。今天中午，记者陪同李女士来到了小区物业办。

小区物业经理朱某：“作为咱们小区的外聘保安，可能说了一些不该说的话，他们那个保安公司的负责人杨某过来了，说第二天要处理这个事。”

随后，记者电话联系上了保安队长所属的安保公司，负责人杨某表示，对涉事的保安队长宫某已经有了处理结果。

保安公司负责人杨某：“已经撤销他队长的职务，并对他进行了处罚，现在他已经不上班， 现在已经有新的主管接替他了。”

事实真的如此吗？

小区保安：这位保安队长仍然在岗

小区保安告诉记者，这位保安队长目前仍然在岗。

记者：“咱这个保安队长这两天上班没有？”

小区保安：“上着呢，今天可能去北郊那边有事。”

记者也试图联系这位保安队长，可电话并没有人接听，李女士觉得，事情已经过去快一一周了，想要一句道歉难道就这么难吗？

李女士表示，保安队长应该向她本人道歉，更应该向全体女性业主道歉。

编辑： 张娟