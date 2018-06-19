端午小长假宝鸡旅游精彩纷呈 接待游客329.2万人次

游客在太白山游玩。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 今年的“端午节”与“父亲节”相逢，又恰逢高考结束，亲子游、亲情游、自助游成为旅游热点。记者从宝鸡市旅发委了解到，端午节期间，宝鸡市共接待国内外游客329．2万人次，旅游总收入15．21亿元。

今年以来，宝鸡市以“看中国，来宝鸡”为核心，以“游宝鸡、赏山水、知古今、品美食”为主题，推出了联动全市的16项系列旅游活动，休闲度假项目今年在这些活动中占主流。

宝鸡各县区在端午节期间纷纷开展了丰富多彩的活动，精彩的旅游活动让宝鸡市民度过了一个别样的端午节。端午小长假期间，凤县第十一届古凤州生态民俗文化旅游节开幕，凤县推出的“凤凰形象＋喷泉＋灯光”的凤凰主题5D喷泉水景灯光秀震撼游客和市民，为游客和市民呈现出美轮美奂的喷泉、音乐、灯光视听盛宴，全县共接待游客21．9万人次，实现旅游综合收入2．15亿元。宝鸡金台区举办了“2018宝鸡首届海棠音乐节”，华阴老腔＆菲儿、陕西方言摇滚榜首乐队黑撒、陕西乐坛最具音乐才华的音乐人范炜＆程渤智、老牌DJ传奇带来的节目，让游客一饱眼福。

眉县推出的首届“太白山杯”平阳湖龙舟赛活动吸引了众游客的眼球，全县共接待游客80．9万人次，实现旅游综合收入5．8亿元。陇县举办了“醉美关山，抖嗨陕西”陕西高校摄影大赛暨抖音大赛活动，来自陕西周边城市和四川、湖北、河南、宁夏、山西、广东等省份游客纷纷参加了抖音大赛，全县共接待游客28．86万人（次），实现旅游综合收入2．31亿元。

端午假期，宝鸡热门景点人流如潮，全市42家A级景区共接待游客92．8万人次，太白山园区热闹纷繁，太白山水上世界、梦幻漂流河、欢乐大水寨、山洪海啸池等娱乐活动吸引众多游客。关山草原举办的露天电影、篝火晚会深受游客喜爱。

此外，田园采摘、美食体验、温泉养生等适合全家出游的旅游活动也倍受青睐，据统计，宝鸡全市乡村旅游共接待游客量42．7万人次，实现旅游收入1．73亿元。

编辑： 张娟