汉滨近3000名干部抗洪抢险 全力保障群众端午节安全度汛

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 陈善刚）6月18日，汉滨区石梯镇张青公路冯山村八组路段发生山体滑坡，阻断了交通。回家过节的行人滞留大，眼看着到了家门口却不能回家。

汉滨区石梯镇冯山村镇村干部冒着大雨，迈着泥泞的脚步，动手为乡亲们铲出了一条路，让他们能够回家过节。

村主任冯文桃多次背着老人和小孩趟过那条泥泞的山路，帮群众度过危险地段。

“雨不停，人不撤”。6月17日11时～6月18日07时，汉滨区石梯镇因强降雨诱发山体滑坡，道路塌方，当地干部及驻村干部全部进入防汛第一线工作，做好人员撤离和疏散工作。

6月18日是一年一度的端午节，当天汉滨区普降大雨。在汉滨区，向冯文桃这样干部深入实地帮助群众度汛查灾的有近3000名，他们坚守在防汛抗灾一线，走村入户、深入田间地头，查灾情，防大汛，处处上演着干群齐心、全力防汛的生动场景。

在叶坪镇，机关干部全部上岗到位，及时落实责任人，采取“一个目标，五个到位”的措施，及时全转移群众35人。在中原镇，当地党委政府及时分析研判雨情，迅速将雨情传递到村（社区）、敬老院、学校、地质灾害点及危险区域群众，安排镇村干部迅速到地质灾害点、危险区域排查，安全撤离群众15户、40人。沈坝镇则坚持“镇自为战、村组自救、院户联防、预警到户、提前转移、责任到人”防汛防滑防御机制，及时组织转移、撤离重点滑坡地段、危房户、危险地带群众12户18人；关庙镇领导干部奔赴一线，组织镇村干部立即转移危险地带和危房居民到安全场所避雨，全力以赴保障群众生命财产安全，确保广大群众平安的度过端午佳节。

截止目前，汉滨区29个乡镇中有部分乡镇群众受灾，其中农作物受灾严重，各项生产已开始恢复。

编辑： 张娟