陕西对七类煤矿开展安全攻坚行动检查 已查出隐患2851处

陕西对七类煤矿开展安全攻坚行动检查
西部网讯（记者 熊惠玲） 6月19日，记者从陕西省人民政府政策例行吹风会上获悉，陕西开展煤矿安全攻坚行动检查 ，对七种不同类型煤矿企业实行分类治理。其中，正常生产建设煤矿有360多处，占全省煤矿的70%多，是这一次检查的主要对象，截至到5月底，全省已经完成了174处煤矿的排查，查出隐患2851处。
陕西省煤炭生产安全监督管理局安监处调研员李元中介绍说，结合我省实际，这次安全攻坚行动将全省煤炭企业分成了七种类型：一是煤矿上级公司；二是正常生产建设煤矿；三是责令停产停工煤矿；四是列入关闭退出计划煤矿；五是托管煤矿；六是长期停产停工或"僵尸"煤矿；七是非法开采煤炭的"黑口子"和"明盘"。针对这七种不同类型企业开出不同处方，开展了分类整治工作。他表示，“咱们省现在正常生产建设煤矿有360多处，占全省煤矿的70%多，是这一次煤矿安全攻坚行动检查的主要对象。”
陕西煤矿安全监察局政策法规处处长李传新表示，目前全省专家排查阶段工作正在有条不紊的强力推进。截至到5月底，全省已经完成了174处煤矿的排查，查出隐患2851条。“可以说，专家排查阶段的工作成效和工作质量还是令人满意的。比如黄陵县的东方煤矿越界进入陕西瑞能煤业有限公司井田的问题，已经责令该矿停产整顿，并移交国土资源部门立案调查。我们相信通过这一阶段的专家排查，通过借助专家丰富的工作经验来给企业免费的进行一次‘体检’，一定会给企业开出对症的良方，达到‘治病’的目的，从而促进企业实现安全生产。”
“促进煤矿企业建立长效机制是这一次煤矿攻坚行动的一项重要内容。”陕西省煤炭生产安全监督管理局副局长问永忠说，一方面，从企业层面上来讲，我们要运用好这次煤矿攻坚行动和去年煤矿安全体检和安全大检查的成果。通过对问题和隐患的综合分析，查找管理的漏洞和问题背后深层次的原因，完善各类管理制度，特别是要完善事故隐患排查制度、企业自查自改制度，进一步落实企业的主体责任。从另一个层面上讲，从监管监察层面实行煤矿安全分类管理，明确煤矿各类安全的风险，严格“一矿一册”登记建档，"一矿一策"监管监察，完善我省煤矿安全生产长效机制建设，促进我省煤矿产业健康持续发展。
编辑： 熊惠玲
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