重点区域武装巡逻 端午假期陕西社会治安大局平稳

西部网讯（记者 赵昊） 6月19日，记者从陕西省公安厅获悉，刚刚过去的端午小长假期间，全省公安机关扎实开展节日安保工作，全力以赴保平安、保稳定、保畅通、防事故，全省未发生重特大刑事案件、重特大火灾、道路交通和治安灾害事故，社会治安大局总体平稳。
据悉，节前省公安厅召开专门会议，对端午节安保工作进行周密部署，全省公安机关全面启动等级戒备，从严从紧强化社会面治安管控力度。针对节日特点，各地公安机关在人流密集区和场所全面提升见警率和巡逻防控强度，把公交、地铁、车站、机场、商场、景区等作为重点，坚持囤警街面、动中备勤，日均出动巡防警力11950人次，并在重点区域实施武装联勤巡逻。
为确保景区安全，各地在景区专门设立报警求助服务点2600个，出动警力8600人次，组织巡防力量1.3万人次参与安保工作。
全省公安交警部门全力开展疏导保畅工作，累计投入警力29501人次，出动警车7791台次，启动交警执法站260个，设置临时执勤点596处。各级公安消防部门结合夏季消防安全大检查，深入排查火灾隐患，整改2576处。
端午期间，我省多地举行“龙舟赛”等活动，涉及地公安机关会同有关部门细化工作措施，扎实开展安保勤务，确保了大型活动绝对安全。同时，陕西公安政务微博与各市公安机关、陕西警航等部门进行联动，及时发布道路通行、旅游治安等提示信息，方便群众出行。
编辑： 张娟
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