陕西解除重大气象灾害Ⅲ级应急响应 暴雨今起暂停

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（6月19日）从陕西省气象局获悉，6月18日19时30分，省气象台解除暴雨黄色预警，影响我省的降水系统已经东移，仅陕北地区还有阵性天气，据此，省局决定解除重大气象灾害（暴雨）Ⅲ级应急响应。

18日07时-19日07时，陕北部分地方、关中大部、陕南共1502个监测站出现降雨，强降雨主要分布在陕南，1站大暴雨（汉滨潭坝111.7毫米），112站暴雨（表）；西安城区18.9毫米；最大小时雨强18日16时宝塔区枣园27.6毫米。今晨陕北、西安发布大雾黄色和橙色预警信号9期。

预计今天白天：全省阴天转多云，榆林南部、延安北部、陕南中西部有阵雨（0～5毫米）。今天晚上：多云。20日：全省多云间阴天。21日：陕北多云转阴天、榆林、延安北部有阵雨或雷阵雨，关中、陕南多云。22日：全省多云间晴天。23日：陕北、关中晴天间多云，陕南阴天间多云。24日：陕北阴天转多云有阵雨或雷阵雨，关中、陕南多云，宝鸡、汉中、安康有小雨。25日：全省阴天间多云，榆林、关中南部、陕南有小雨，宝鸡西部、汉中西部有中雨。

后期天气趋势（06月26日-06月28日）：全省自北向南有一次明显的降水过程，延安、陕南南部有大到暴雨。

编辑： 熊惠玲