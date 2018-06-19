陕西试点驾驶员培训"先培后付" 倒逼教练提升服务意识

一名选择使用“先培后付”模式学车的学员正在教练的指导下练车。

西部网讯（记者 刘望）交钱后没人管、想练车约不上、教练暗示收加训费……这样的学车烦恼，你遇到过吗？而今，这些问题都能得到解决。记者了解到，为了提升学员的练车体验，从2016年3月起，陕西逐步推逛“先培后付”的学车模式，给了学员更多选择的机会。

困局：交完钱难学车 学员利益难保证

“先交费，再练车”想必是很多人学习驾驶技能的必经之路。但一次性缴纳完学费之后，学员缺少对教练的制约，导致练车过程中多有不愉快的发生，学员权益难以得到有效保障。

刘婷婷在咸阳工作，谈及最近的学车，她不断吐槽：“给教练拿了好烟好酒的人总能多练一会儿，我这种没有送礼的人总是挨教练训，教练只训斥却不告诉我该怎么开，让人觉得可窝火了。”

李香在西安报了一家驾校，科目二考试失败之后，教练立即向她推荐了私下开设的应考强化班。李香质疑：“教练上课时候不好好教，我没考过教练又来推销高价私人课程，让人很难接受。”

除了后续的学车质量难以保障外，学员想要及时止损也比较困难。近年来，西部网民生热线多次收到投诉，学车时遇到“黑教练”。由于提前一次性缴纳了学费，学员们的损失比较大。

破题：试点推行“先培后付”学员掌握主动权

为了改变学员、驾校以及教练之间的不对等关系，2016年3月，陕西省道路运输管理局制定并印发了《关于推进全省驾培机构服务模式改革工作的实施方案》，在全省推行“计时培训、按学时收费、先培训后付费”服务模式。其中宝鸡作为试点城市，率先进行了探索。

陈金琳是宝鸡荣军医院的一名护士，由于时常需要倒班，为了便于学车她选择了“先培后付” 。“驾校提供了两种模式，一种是‘980元的科一基础费+N个课时费’，另一种是‘980元的科一基础费+科目二+科目三费用’，我选的第一种，先买了4个课时，后来觉得教练不错，然后再买了10个课时。”陈金琳说。

“上完一节课，我可以选择要不要交钱上下一节课，把选择的权利交给了学员，非常适合我这种上班族。”陈金琳说，这两种收费形式与一口价相比，只多了500元左右。

如果学员对教练不满意，可以随时换掉教练，甚至换驾校，这样就让教练与教练、驾校与驾校间形成了竞争，净化了驾培市场。宝鸡女子驾校经理敬小莉说，“反正学员还没给你交下一节课的费用，如果有教练吃拿卡要，学员马上可以换教练，教练流失一个学员工资就会受损，倒逼教练不断提升自己的服务意识。”

全省356个驾校可选“先培后付”

截止2017年底，宝鸡市“先培后付”服务模式覆盖率达到100%，也就是说，宝鸡市的每家驾校都能提供“先培后付”服务。除此以外，宝鸡市还要求“先培后付”的学员数量提升到20%以上。

记者从陕西省道路运输工作会议上了解到，过去五年（2012-2017）来，陕西累计完成驾驶员培训290余万人次，其中，2017年，全省356户驾培机构实现了“先培训后付款”服务模式，全省84.5%的驾校提供了“先培后付”的新模式。计划在2020年，陕西“使先培后付”新服务模式培训服务能力达到60万人次。

编辑： 刘望