端午节遇上世界杯 陕西节日餐饮经营火爆收入22.1亿

回民街人气火爆（资料图）
西部网讯（见习记者 李卓然）今天（6月19日）上午，记者从陕西省商务厅了解到，端午节期间，陕西省商品销售实现116.6亿元，同比增长15.3%。节日期间适逢“世界杯”“父亲节”，观球欢畅聚餐、感恩亲朋聚会、特色品粽美食和休闲旅游成为消费热点。
全省商品零售增幅高
据监测数据显示，陕西全省商品销售实现116.6亿元，同比增长15.3%。其中，商品零售实现94.5亿元，同比增长16%；餐饮收入实现22.1亿元，同比增长12.8%。
其中，西安市商品销售实现50.5亿元，同比增长20.2%，占全省比重43.3%。西安市商品零售额实现46.1亿元，同比增长两成。
据全省129家智能信息泵门店数据显示，今年假期实现销售额1.53亿元，同比增长9.1%。销售热点集中在室内装潢材料、中西医药及器械类、电脑及文化办公用品类、体育娱乐用品类、化妆品类、针纺织品、烟酒类和家用电器及数码产品类等8大类商品，销售额较去年同期分别增长828.45%、62.11%、54.76%、45.31%、42.87%、13.4%、12.84%和6.07%。消费结构向品质消费、健康消费、文化消费转变趋势较为明显。
餐饮经营收入实现22.1亿
节日期间适逢“世界杯”、“父亲节”，观球欢畅聚餐、感恩亲朋聚会、特色品粽美食和休闲旅游成为消费热点。节假日陕西省内餐饮经营收入实现22.1亿元，同比增长12.8%。铜川、西安、汉中、安康、杨凌示范区、商洛、延安、渭南、榆林、咸阳和宝鸡餐饮收入同比分别增长27.3%、21.9%、16%、14.1%、13.6%、13.3%、12.6%、11.2%、11.1%、10.5%和8.4%。
此外，据全省7家大型农副产品批发市场日报企业监测数据显示，节日期间陕西省主要生活必需品货足价稳，市场运行平稳。其中，蔬菜平均批发价格为每公斤5.4元，较节前微涨，日交易量保持在9000吨左右，蔬菜供应指数稳定在8800—9100点左右。
编辑： 李卓然
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