东北游客西安旅游被骂"不得善终"续 涉事旅行社被严查

名片中划线部分均为编造。
西部网讯（见习记者 凌旎）日前，西部网报道了“东北游客西安遇"李鬼"被骂不得善终 原为黑旅行社非法揽客”的情况。今天（6月19日），西安市旅游市场稽查队核查后回复，辱骂游客人员为社会闲散人员，长期在北客站从事非法揽客业务。而西安蜗牛假期国际旅行社涉及不规范经营，发车地点未办理工商登记，也未在旅游主管部门进行分支机构备案。
事发后，西安市旅游市场稽查队第一时间进行核查，经查，“王月群”与陕西中旅新世纪旅游有限责任公司并无雇佣关系，所持名片为其私自印制，此人系社会闲散人员，长期在北客站从事揽客业务，并向旅行社输送客源。
针对蜗牛假期的不规范经营问题，责令其立即停止在其他未经许可及备案登记的场所开展经营活动，停止与社会闲散人员的业务往来。在进一步深入调查的基础上，西安市旅游市场稽查队将依据违法违规事实，按照《旅游法》等相关法律的规定，依法从严处理。
同时，西安市旅游市场稽查队将向北客站管委会予以通报，督导北客站管委会加强对类似情况的整治力度，加大宣传工作力度，提高市民、旅客对社会闲散人员的辨别能力，杜绝此类上当受骗现象再次发生。未央区文化体育旅游局近日也组织辖区内公安、工商、物价、交通、北客站管委会等部门，在北客站进行了检查，教育驱离社会闲散人员3人，没收宣传页100余份。
针对此次游客被辱骂事件，未央区将建立长效机制，在游客出口、车站广场等地点设立“远离黑导，勿乘黑车”宣传展板8处；建立信息联络制度，辖区各部门将各自行业的旅游乱象及时互通，掌握北客站地区旅游乱象；加强巡查力度，坚持24小时治安巡逻，24小时接受群众报警与求助，进一步提高见警率、管事率和群众的安全感；加强督导，由未央区旅游局牵头定期开展联合整治工作，保障北客站地区旅游市场的良好秩序，防止“黑导”乱象反复发生。
编辑： 凌旎
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