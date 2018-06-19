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东北游客西安旅游被骂"不得善终"续 涉事旅行社被严查

时间：2018-06-19 10:31:18  来源：西部网-陕西新闻网  作者：凌旎

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东北游客西安旅游被骂"不得善终"续 涉事旅行社被严查

西部网讯（见习记者 凌旎）针对东北游客在北客站被辱骂事件，今日（6月19日）西安市旅游市场稽查队给出了官方回复。辱骂游客的陕西中旅新世纪旅游有限责任公司业务经理王月群私印名片揽客，确为社会闲散人员。西安蜗牛假期国际旅行社有限公司发车点未办理工商登记，也未在旅游主管部门进行分支机构备案。

名片中划线部分均为编造。

西部网讯（见习记者 凌旎）日前，西部网报道了“东北游客西安遇"李鬼"被骂不得善终 原为黑旅行社非法揽客”的情况。今天（6月19日），西安市旅游市场稽查队核查后回复，辱骂游客人员为社会闲散人员，长期在北客站从事非法揽客业务。而西安蜗牛假期国际旅行社涉及不规范经营，发车地点未办理工商登记，也未在旅游主管部门进行分支机构备案。

事发后，西安市旅游市场稽查队第一时间进行核查，经查，“王月群”与陕西中旅新世纪旅游有限责任公司并无雇佣关系，所持名片为其私自印制，此人系社会闲散人员，长期在北客站从事揽客业务，并向旅行社输送客源。

针对蜗牛假期的不规范经营问题，责令其立即停止在其他未经许可及备案登记的场所开展经营活动，停止与社会闲散人员的业务往来。在进一步深入调查的基础上，西安市旅游市场稽查队将依据违法违规事实，按照《旅游法》等相关法律的规定，依法从严处理。

同时，西安市旅游市场稽查队将向北客站管委会予以通报，督导北客站管委会加强对类似情况的整治力度，加大宣传工作力度，提高市民、旅客对社会闲散人员的辨别能力，杜绝此类上当受骗现象再次发生。未央区文化体育旅游局近日也组织辖区内公安、工商、物价、交通、北客站管委会等部门，在北客站进行了检查，教育驱离社会闲散人员3人，没收宣传页100余份。

针对此次游客被辱骂事件，未央区将建立长效机制，在游客出口、车站广场等地点设立“远离黑导，勿乘黑车”宣传展板8处；建立信息联络制度，辖区各部门将各自行业的旅游乱象及时互通，掌握北客站地区旅游乱象；加强巡查力度，坚持24小时治安巡逻，24小时接受群众报警与求助，进一步提高见警率、管事率和群众的安全感；加强督导，由未央区旅游局牵头定期开展联合整治工作，保障北客站地区旅游市场的良好秩序，防止“黑导”乱象反复发生。

编辑： 凌旎

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