明德门遗址保护工程启动 唐长安城第一门将重见天日

西部网讯 （记者 刘璞华）6月18日，在大唐建都长安1400周年纪念日当天，在现场金甲武士击鼓的奏鸣中，唐长安城明德门遗址保护工程正式启动。
在启动仪式现场，中国社科院考古研究所研究员安家瑶向在场嘉宾介绍了明德门遗址的考古发掘情况———1972年10月—1973年1月，中国科学院考古研究所西安工作队发掘了明德门遗址，首次让“五门道”配置的唐长安城第一门重见天日。其中最外侧的两个门道保留有车辙的痕迹，宽度够两辆车并排通过。内侧紧挨的两个门道专供行人通行，最中间的门道有制作精美的门槛，可能是专供皇帝通行的VIP通道。
明德门遗址范围内出土的唐代石龟
但因为种种原因，长期以来，这处遗址一直未引起足够的重视，并在城中村的疯狂扩张中处境愈发尴尬。所以为了更好的保护遗址，永续华夏文脉，西安市委、市政府曾多次召开专题会议，决定启动明德门遗址保护工程，将遗址周边30亩土地性质调整为文物保护用地，并将此项目列为今年西安市重点城市建设与文物保护项目。
按照规划，明德门遗址保护展示区将依托唐长安城历史格局，用文物遗址来讲好历史故事。为西安打造出继大雁塔、小雁塔、大明宫遗址之后，又一处显示唐长安城遗址的重要地标。
编辑： 秦怡
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