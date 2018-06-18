323万观众博物馆里过端午，与传统文化作伴庆佳节。

西部网讯（记者 刘璞华）今年端午节期间，全省对外开放文博单位共接待观众323万人次。全省各文博单位通过举办展览、开展宣教活动、实行门票优惠等多种方式为公众奉献了一道道文化大餐，吸引观众在博物馆里体验传统民俗，了解中华民族优秀传统文化，带走文化记忆。

利用小长假的短途客流，全省各文博单位配合当地策划了一系列丰富有趣的活动。安康博物馆配合第十八届安康龙舟节，举办了“丝路遗风暨宝贝回家文物精品展”；高陵文博单位配合“夏爽中国·嗨西安”，举办了研学旅行活动；蒲城县文博单位配合蒲城西瓜节，实行免票政策。

323万观众博物馆里过端午，与传统文化作伴庆佳节。

节日期间观众除了能参观到各馆基本陈列之外，也能欣赏到不少新展览。以安康博物馆“丝路遗风暨宝贝回家文物精品展”、陕西历史博物馆新“陕西古代文明”展和“茜茜公主与匈牙利--17-19世纪匈牙利贵族生活”展、秦始皇帝陵博物院“瞬间与永恒——庞贝出土文物特展”、西安碑林博物馆“家和万事兴——家教家风主题展”、汉景帝阳陵博物院“古彭遗珍——徐州汉代诸侯王陵及王室墓出土文物特展”、宝鸡青铜器博物院“血池祭天——凤翔雍山秦汉祭祀遗址考古成果展”和“彩耀丝路——从民间收藏看古代的中西文化交流”展、含光门遗址博物馆“流光溢彩耀西东”展、大明宫遗址博物馆“丝路留踪 海帆迹影——丝绸之路外销瓷器展”等为代表的展览都成为了公众文化游的好去处，让观众感受来自省内外丰富多彩的历史文化，细细品味文物背后的故事。同时，以澄城良周村社区博物馆、安康鲁家村社区博物馆等为代表的在新农村建设、移民搬迁过程中建成开放的社区博物馆，也成为观众寻找乡愁、拥有归属感的场所。

323万观众博物馆里过端午，与传统文化作伴庆佳节。

除此之外，省内不少文博单位在节日期间开展了祭屈原、寻艾叶、包粽子、开设学堂讲堂、优秀传统文化进校园、传统诵读等文化体验活动。以陕西历史博物馆的“葡萄花鸟满庭芳”、秦始皇帝陵博物院的“秦工巧手坊”、西安碑林博物馆“端午五彩编结传统体验”、汉景帝阳陵博物院“端午习俗小课堂”、西安博物院“忆先贤·放纸船”“忆屈原颂离骚'致敬先贤诵读”、汉中市博物馆“传承汉礼，粽香经典”、梁带村芮国遗址博物馆“体验端午习俗·传承端午美德”、大明宫遗址博物馆“与'粽'不'童'”、青木川古镇包粽子、吃粽子大赛等为代表的60多项传统文化体验互动活动，让观众更好地体验博物馆里的传统文化和历史智慧。

据统计，端午节期间秦始皇帝陵博物院共接待观众110871人次，同比增长26.9%；陕西历史博物馆2.7万人次；延安革命纪念馆3万人次，梁家河知青旧居3.2万人次，西安博物院2.7万人次，宝鸡青铜器博物院2.8万人次，法门寺博物馆2.1万人次，韩城市博物馆4.3万人次，司马迁墓祠纪念馆3.2万人次，钟鼓楼博物馆4.3万人次，大唐西市博物馆2. 5万人次，西岳庙博物馆3.5万人次，渭华起义纪念馆2.3万人次，凤县博物馆3.3万人次，佳县白云山古建筑群3.2万人次，安吴青训班纪念馆2.6万人次，宁强青木川古镇6.9万人次，城墙景区4.3万人次。全省文博单位合力为观众献上了一个传统文化气息浓厚的端午佳节。

编辑： 秦怡