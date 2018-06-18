日出动警力6000余人次 西安公安多措确保社会治安平稳

日出动警力6000余人次，西安公安多措并举确保社会治安平稳。

西部网讯(记者 赵昊 通讯员 杨扬) 端午小长假即将结束，节日期间，西安市公安机关每天出动警力6000余人次，加强巡逻防控，严打整治、净化社会治安环境，服务群众、保证旅游景点和大型活动安全。

据统计，端午节日期间全市接报警总数、刑事警情、治安警情、盗窃、双抢及诈骗警情、火灾事故同比上年全部大幅下降。刑事破案427起，破获盗窃案件216起，破获诈骗案件90起，有力维护了全市社会稳定。

提前制定预案 “一把手”一线督导

为保证各项措施有序开展，西安市公安局成立了以市局主要领导为组长的安保工作领导小组，并制定了《2018年端午节旅游治安管理工作方案》和《2018年端午节期间大型活动安全保卫工作实施方案》，召开专题会议安排部署，细化措施，明确责任。

节日期间，市局党委成员深入分管联系单位，实地检查安保工作情况。同时，各分县局和各警种部门严格落实“一把手”负责制，靠前指挥、一线督导，保证各项工作落实到位。

日出动警力6000余人次，西安公安多措并举确保社会治安平稳。

加强巡逻防控 推进“破小案”攻坚战

节日期间，全市启动二级加强型巡逻等级，每天出动警力6000余人次。全市37个公安检查站、60个反恐应急点、68个警务站全部带装值守，在岗待命。加强人员密集场所、重点景区管控和检查盘查等工作。

全局共盘查车辆38053辆、人员55143人，查获各类可疑物品9884件，抓获嫌疑人32人。针对节日期间治安特点，各级刑侦部门深入推进“破小案”攻坚战，严厉打击影响群众安全感的多发性侵财案件，不断净化社会治安环境。

日出动警力6000余人次，西安公安多措并举确保社会治安平稳。

服务群众 确保市民游客安全

节日期间，全局共出动警力4000余人次，严格值守，圆满完成南湖龙舟赛、汉城湖龙舟赛、诗汇长安——盛世唐音唐诗吟诵雅集等8项24场次大型活动安保任务。

消防方面，制定了《端午节全市消防安全保卫工作方案》，加大火灾隐患排查力度，共出动检查组60个，检查单位195家，发现隐患394处，督促整改351处。

针对全市长途客运站、城区重要站点及旅游景点公交站点客流集中的特点，公交分局采取警便混合执勤方式，巡线防控、站点执勤，全力降控发案。共检查大型公交场站52个，查处并整改治安隐患7处，保障市民游客人身财产安全。

全市交警部门共出动警力4621人次，加大对中心城区、高速公路，以及曲江、大雁塔、小寨、兵马俑、汉城湖、白鹿原等重点区域的交通管控和疏导，全市未发生大面积、长时间拥堵。

编辑： 张娟