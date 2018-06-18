赛龙舟迎端午 眉县首届龙舟大赛在平阳湖举行

眉县首届龙舟大赛在平阳湖举行。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）吃粽子、赛龙舟，过端午。6月18日是中国传统节日端午节，眉县"太白山杯"首届龙舟大赛在美丽的平阳湖举行，吸引了众多游客到眉县共赏传统民俗文化盛宴。
当天，参赛的17支县级机关、企事业单位代表队，共计400余名运动员，在眉县平阳湖上进行200米直道竞速和500米直道竞速两个项目的角逐，4支省内专业龙舟队参加表演赛。
传承中华龙舟文化，丰富和活跃群众生活，眉县首届龙舟赛以“龙腾滨河 奋进眉坞”为主题，突显眉县滨河新区一湖一阁一廊（平阳湖、平阳阁、百里画廊）的靓丽风景，展示眉县人“自尊自信、理性平和、积极向上”的心态和形象，凝聚县域奋力追赶超越的智慧和力量。首届龙舟赛的举行，进一步丰富了渭河百里画廊文化活动，让渭河百里画廊活起来、动起来，填补了体育赛事空白。
记者了解到，近年来，眉县依托渭河综合治理成果，在渭河“百里画廊”眉县段，依村就势、依地造形、借势造景，集中打造了一批错落有致的景观带，现已建成槐树林水文化主题公园、万顷芦荡、蒹葭台、平阳湖公园、平阳阁、柳舟湖畔生态公园、龙源国家湿地公园、千亩荷塘等生态旅游景点。其中，平阳湖公园就是有效利用区域内水资源，集水土涵养、生态体验、休闲娱乐、人文展示为一体的综合性公园。围绕1400多亩平阳湖湖面建成了观光桥、景观凉亭、环湖生态观光道路、亲水生态步行街、生态景观绿化带、银杏大道、游船码头、牌楼及亲水台等。
同时，眉县积极实施百湖千池万顷水域工程，全力推进水系连通、湖泊水面、生态涝池、湿地修复四大工程。围绕县、镇、旅游景区等重点区域，建设一批湖泊水面工程，提升改造现有水库、湖泊，实现一镇一水面、一湖一景观。把涝池建设作为全县水系建设的“细胞”工程，与农村环境整治、美丽乡村建设、历史文化传承、群众需求等紧密结合，计划利用三年时间建成湖泊10个、涝池79座，修复湿地1个，实施水系连通工程3个，形成水面1572.34万平方米，为眉县发展创造良好的生态环境。
编辑： 呼乐乐
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