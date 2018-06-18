6月18日，“走进唐朝”——西安地铁唐风诗韵文化专列在地铁二号线正式上线运行。

西部网讯（记者 鄢山宇）“欢迎来到大唐长安！” 6月18日， 在众多“唐妆”爱好者及市民的见证下，“走进唐朝”——西安地铁唐风诗韵文化专列在地铁二号线正式上线运行。

据西安地铁新闻发言人刘庆介绍，此次推出的唐风诗韵文化专列，主要就是通过地铁这一平台，用唐诗元素展现盛世长安的历史人文气象，让乘客在唐都长安的风雅诗意中领略现代西安的神韵芳华。

“本次专列从设计到制作均采用原创手法，主要通过唐诗元素展现唐都长安的历史人文气息，秉承了‘唐诗元素 + 现代视角 + 数字艺术’的设计理念，在诗与画的结合中给人以独特的视觉体验。”该专列由著名旅美艺术家古原设计，据他介绍，在选取唐诗时，他们首先将在长安生活过的诗人写的关于长安的诗词挑选出来，再邀请专家进行筛选，最终共有26首诗入选。

据古原介绍，专列围绕“走进唐朝”这一主题，共6个系列主题风格，分别为“盛世长安”“童趣长安”“乐游长安”“诗意长安”“思忆长安”“仰望长安”，依次分设六节车厢，为市民游客营造出一幅幅鲜活的“大唐盛景”。

“西安地铁这次的专列设计的很漂亮，一走进车厢就有了穿越回唐朝的感觉。”来自山西的游客王女士一进车厢就被车内的景象吸引，仔细的研究起了车内的唐诗。记者在现场看到，西安地铁还通过网络征集邀请到众多“唐妆”爱好者参与到专列的首发活动中，仿唐乐舞、汉服快闪……让乘客仿佛穿越到恢弘、浪漫、包容、开放的盛唐时代。

专列六大主题车厢设计：

车厢一：“盛世长安”——九天阊阖开宫殿，本节车厢将盛唐长安的诗意画面用现代手法来表现，传统符号加上时尚元素，以炫目艳丽的画面再现万国朝拜盛况，彩带飞舞代表盛世中国在腾飞。

车厢二：“童趣长安”——蓬头稚子学垂纶，本节车厢利用3D和动漫结合的手法，表现出一种天真无邪、活泼好动的场景，画面整体采用绿色基调，赏心悦目。

车厢三：“乐游长安”——一日看尽长安花，本节车厢运用“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”等描写唐都长安历史风物的诗句，采用清淡雅致、轻松欢快的语境，传播出一种春日感觉。

车厢四：“诗意长安”——人面桃花相映红，本节车厢采取原创油画与传统国画相结合的手法，运用传统诗句与现代人对唐诗的理解，加上画面意境，演绎出对新西安的理解。

车厢五：“思忆长安”——不知秋思落谁家，本节车厢选取带有乡愁、思乡隐喻的唯美诗句，采用中国国画、书写的表现形式，通过不同角度感受满城思念的唯美长安，意境悠远。

车厢六：“仰望长安”——直挂云帆济沧海，本节车厢以长风破浪为主题，将中国传统文人对人生、社会、生活等的思考，用现代原创手法表现出来，创作出全新的诗人形象。