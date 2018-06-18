安康发布暴雨Ⅲ级应急响应 市长赵俊民指导防汛工作

西部网安康讯 （记者 毛明博）今天（6月18日）11时32分，安康市气象台继续发布暴雨黄色预警信号：汉滨区、汉阴县、紫阳县、岚皋县、平利县、旬阳县、白河县6小时内降雨量已达50毫米以上。目前，安康市已发布暴雨Ⅲ级应急响应 ，强降雨仍在持续。
为进一步了解雨情汛情，今天上午，安康市市长赵俊民到市防汛办检查指导强降雨防范等工作。
在市防汛值班室，赵俊民详细了解了当前安康市内的雨情、水情。在听取正在值守的市水利局主要负责同志有关防范工作情况汇报后，赵俊民说，本次强降雨范围广、过程雨量大，各级要高度重视，安排部署到位，特别要加强山洪地质灾害及中小河流防范，切实抓好各项防范措施的落实。
赵俊民特别强调，要对山洪灾害危险区、城镇低洼易涝区、涉水在建工程，特别是安岚、平镇高速公路建设、安康机场建设等重点地段、重点部位要加强监测预警预报，若有险情要果断处置，确保人员安全、工程安全。各级要继续加强防汛应急值守，切实加强督查检查，主要强降雨区域的县区、镇办一把手要在岗在位、靠前指挥，灵通信息，科学应对，确保安全度汛。
此外，持续强降雨也致使安康城区枣园等地势低洼地区不同程度出现积水。为防城市内涝，市政工人在冒雨作业外还增派人员不间断加大对中心城区关键环节巡查，以确保城市安全。
编辑： 张娟
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