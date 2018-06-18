汉阴紫阳等地因暴雨道路受阻 石泉多景区被紧急关闭

西部网安康讯 （记者 毛明博）今天（6月18日），记者从汉阴、紫阳、旬阳等地交警部门了解到，昨晚起至今天，因降雨持续增强，省道310等多路段交通受暴雨影响受阻或中断。

记者从汉阴县相关部门了解到，受降雨天气原因，汉阴县“汉漩路”13公里800米路段水毁较为严重，目前交通部门正在现场实施抢修。为确保广大人民群众出行安全，汉阴交警大队自6月18日12时起，对“汉漩路”实行临时交通管制，管制期间禁止一切车辆行人通行。

另外，旬阳县境内316国道、蜀构路多处塌方，旬阳至蜀河段道路不通。旬阳县甘麻路李家河处塌方，旬阳县到麻坪镇路段道路中断。

紫阳县交警部门也发布信息称，省道310恒紫路蒿坪到紫阳路段的45公里+800米有山石滚落；310省道87公里+400米处交通中断、权洄路8公里处（七里堰）交通中断、310省道127公里毛坝辖区段山体落石，交通暂时中断；紫燎路19公里+750米处泥石流导致交通中断，班线营运车暂时停运。

另据记者从石泉旅发委了解到，根据气象、防汛部门发布预警，为保障游客安全，石泉县临时关闭了燕翔洞、中坝大峡谷、子午银滩、饶峰驿站、雁山瀑布、中坝作坊小镇、汉江三峡景区、后柳水乡景区等重点景区。

编辑： 张娟