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2018西安新登记市场主体突破20万户

时间：2018-06-18 14:33:10  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵昊

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2018西安新登记市场主体突破20万户

随着“办照新政”的实施，西安全市市场主体持续出现“井喷式”增长，截止6月16日，全市2018年新登记市场主体突破20万户，西安伐木累文化传播有限公司为2018年西安新登记第20万户市场主体。

 
西安市工商局局长陈吉利为企业颁发纪念牌。

西部网讯（记者 赵昊）随着“办照新政”的实施，西安市市场主体持续出现“井喷式”增长。截止6月16日，全市2018年新登记市场主体突破20万户。

被评为西安市优秀“店小二”的工商干部唐伟，工商注册登记窗口金牌“店小二”优秀代表樊丽颖、盖晓茜、陈沛同志分别向2018年西安新登记第20万户市场主体---西安伐木累文化传播有限公司，以及第20万零1户、第20万零2户和第20万零3户市场主体企业代表颁发了营业执照。

省工商局党组书记、局长王吉德，副市长董劲威分别向2018年全市新登记第19万户、第20万户、第20万零1户、第20万零2户和第20万零3户市场主体颁发了纪念牌。

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